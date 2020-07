Leichtathletik: Mit von der Partie ist die Deutsche Vizemeisterin Stefanie Dauber vom SSV Ulm und die Vorjahres-Achte der DM in Berlin, Luzia Herzig, als Lokalmatadorin vom TV Engen. Dauber führt die aktuelle Deutsche Bestenliste mit 4,36m an und nutzt diesen Wettkampf als Vorbereitung auf die DM in Braunschweig in drei Wochen. Auch für Luzia Herzig, die aus dem vergangenen Jahr 4,20m stehen hat, ist die DM das Ziel. Sie braucht aber noch ein gutes Wettkampfergebnis.

Die dritte hochkarätige Starterin ist Ella Buchner (U20, LC Überlingen), die 2019 mit übersprungenen 4,00m Deutsche Jugendhallenmeisterin wurde. Des Weiteren startet Ben Bichsel (U18, LG Radolfzell), der seine Bestleistung von 4,60m aus der Halle angreifen will. Für ihn ist die Jugend-DM das Ziel. Weitere gute Springer aus ganz Baden-Württemberg werden in Engen, begleitet von Landestrainer Stephan Munz, an den Start gehen, um eine der wenigen im Moment angebotenen Wettkampf-Möglichkeiten zu nutzen. (her)