von Winfried Herzig

Der ältere Bruder Tom Bichsel (19) wurde bei den U20 Sechster (6506 Punkte) und Ben (17) bei den U18 Siebter (6621). Beide Gesamtpunktzahlen liegen deutlich über ihren alten Bestleistungen.

Bei Tom begann der Zehnkampf zunächst noch nicht überzeugend. Im 100m-Lauf (11,86s) und im Kugelstoßen (12,14m) blieb er im Rahmen seiner Möglichkeiten, im Weitsprung hatte er jedoch mit zwei übertretenen Versuchen und einem „Sicherheitssprung“ auf 5,75m so seine Probleme. Auch im Hochsprung blieb er mit 1,83m noch unter seiner Bestleistung.

Die erste Bestleistung erreichte er über 400m in 54,18s. Am zweiten Tag startete er richtig durch und verbesserte seine Hürdenzeit auf starke 15,20 Sekunden (Qualifikationsleistung für die DM), und der Diskuswurf war nahe seiner Bestleistung mit 37,68m. Im Stabhochsprung gelang ihm mit 4,10m eine solide Höhe.

Seine dritte Einzelbestleistung bejubelte der Speerspezialist in seiner Spezialdisziplin, als der Knoten platzte und er seine erst eine Woche alte Bestleistung um über einen Meter auf 62,40m verbesserte und er damit den besten Wurf der Konkurrenz erzielte. Die abschließenden 1500m absolvierte er in 5:04,83min.

Ben zeigte einen sehr ausgeglichenen Zehnkampf und war in allen Disziplinen am Leistungslimit und darüber. Er konnte in gleich drei Disziplinen die beste Leistung der gesamten Konkurrenz der 23 Teilnehmer feiern. Über 100m (11,83) lief er Bestleistung, im Weitsprung blieb er knapp darunter. 6,37m war sein weitester Sprung. Im Kugelstoßen kam er mit dem rauhen Untergrund als Drehstoßer nicht so gut zurecht und blieb mit 11,81m etwas unter seinen Möglichkeiten.

Im Stabhochsprung gewann er mit 4,60m überlegen, allerdings war er schwer in den Wettkampf gekommen und überzeugte erst spät mit der Einstellung seiner Bestleistung. Ein Lob des Bundestrainers zur Technik ließ den ehrgeizigen Stabspezialisten strahlen. Im abschließenden 400m-Lauf des ersten Tages ließ Ben ebenfalls noch eine Bestleistung mit 54,14s folgen.

Der zweite Tag begann mit drei neuen Bestmarken. Über die Hürden gelang ihm ein guter Lauf (15,90s), im Speer verbesserte er sich auf 55,39m (beste Leistung in der Konkurrenz) und im Hochsprung blieb die Latte auch bei 1,83m liegen. Auch im Diskuswurf (40,80m) warf niemand weiter. Im 1500m-Lauf (5:10,26min) sicherte er Platz sieben ab.

Die begeisterten Mehrkämpfer haben sich nun für die Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften in Heilbronn qualifiziert. Tom wird im Speerwurf an den Start gehen. Mit seiner Bestleistung steht er aktuell auf Platz drei der deutschen Bestenliste. Ben wird im Stabhochsprung starten und darf ebenfalls auf eine Medaille spekulieren.