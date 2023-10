Tom, der 29:28-Erfolg in Erlangen war hart erkämpft. Ein Sieg des Willens, der den Charakter der Mannschaft zeigt?

In Erlangen haben wir, im Gegensatz zu den Spielen in Horkheim und Fürstenfeldbruck, die Ruhe bewahrt. Das war ganz wichtig. In den letzten drei Minuten haben wir uns durch zwei, drei gute Abwehraktionen belohnt und uns auch beim Drei-Tore-Rückstand neuneinhalb Minuten vor Schluss über Ballgewinne schnell wieder zurückgekämpft.

War es ein Zeichen, die schwere Auswärtsaufgabe auf diese Art und Weise noch für sich zu entscheiden?

Dafür ist es noch zu früh. Wenn wir die nächsten fünf Spiele gewinnen sollten, kann das in der Rückschau möglicherweise ein Knackpunkt gewesen sein. Es kann vielleicht ein geplatzter Knoten sein. Erlangen befindet sich jedoch im Umbruch und wir haben trotz unserer Ausfälle einen breiten und guten Kader.

Ist der Saisonstart mit 10:2 Punkten

damit gelungen?

Ich denke ja. 12:0 Punkte wären zwar schöner für unser Ziel, dennoch sind wir weiter ungeschlagen. Für mich persönlich war der Start in Ordnung, ich möchte aber das Team noch besser unterstützen. Mit dem bei der HSG im Vergleich zu meinen bisherigen Stationen anderen Abwehrsystem kommen doch andere Bälle auf das Tor, an die ich mich gewöhnen musste. Es gilt für mich, sich weiter zu steigern und den Jungs noch mehr Rückendeckung zu geben.

Jetzt kommt es am Samstag, 20 Uhr, für die HSG als Tabellenzweiter zum Topspiel gegen Zweitliga-Absteiger Wölfe Würzburg mit den ehemaligen Konstanzern Moritz Ebert und Joel Mauch. Was erwarten Sie?

Ein hitziges Spiel. Mit vielen Gemeinsamkeiten beider Teams auf und neben dem Spielfeld. Mit dem Duell gegen zwei ehemalige Konstanzer wird bestimmt noch mehr Stimmung als sonst auf der Platte sein und jede Seite der anderen etwas beweisen wollen. Die Wölfe werden wahrscheinlich angesichts ihrer Ziele nicht ganz so zufrieden mit ihrem Start sein, wir wollen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg schlagen. Wir sind heiß darauf, den Kampf anzunehmen. Mit unserer Schänzle-Hölle im Rücken ist es immer nochmal etwas Anderes. Unsere Heimfestung wollen wir verteidigen.

Was zeichnet die Wölfe Würzburg aus?

Sie haben sehr erfahrene Spieler. Patrick Schmidt, Steffen Kaufmann und Dominik Schömig sind langjährige Topspieler. Ich stufe Würzburg sehr stark ein, aber sie müssen noch zusammenfinden – unter anderem mit zwei neuen Torhütern. Moritz Ebert kennen unsere Jungs noch und wissen, wohin sie werfen müssen. (lächelt) Im Ernst: Das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man sich so gut kennt.