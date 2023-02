Für die LG Radolfzell holten Tom Bichsel und Alexander Hoch in der Männerkonkurrenz des Speerwerfens bei den Baden-Württembergischen Winterwurfmeisterschaften in Mannheim zwei Medaillen. Mit neuer Bestleistung startete Bichsel perfekt in die Saison. Sein weitester Wurf wurde bei 64,34m gemessen. Bronze sicherte sich Hoch mit 49,30m trotz Verletzungsproblemen. Ein gelungener Auftakt für die Gruppe um Erfolgstrainer Georg Baur.