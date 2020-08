Leichtathletik vor 12 Stunden

Tom Bichsel schafft Qualifikation für Jugend-DM

Während die Stabhochspringer des Bezirks ihr Potenzial beim Wettkampf in Oberhaugstett nicht ausschöpfen konnten, sicherte sich Tom Bichsel die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn im September.