von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Bei leichtem Rückenwind und hochsommerlichen Temperaturen wurden vor den Augen des Landestrainers Stephan Munz reihenweise Bestleistungen verbessert. Man merkte den Akteuren so richtig die Freude am Wettkampf an. Der Springer mit der höchsten Höhe des Tages, Ben Bichsel (U20, LG Radolfzell), sprang zwar nicht Bestleistung, mit 4,91m bestätigte er aber seine sehr gute Form. Die aufgelegten 5,10m, die er nicht mehr schaffte, sind mit Sicherheit im Bereich des Möglichen. Man darf gespannt sein, wann diese Marke fallen wird. Bereits kommende Woche in Koblenz hat Ben Bichsel bei den U23-Meisterschaften die nächste Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen.

Luzia Herzig mit guten Sprüngen

Lokalmatadorin Luzia Herzig (Aktive, TV Engen) zeigte mit guten Sprüngen, dass sie nichts verlernt hat und mit Ehrgeiz an ihrer Technik arbeitet. Der beste und richtig gut gelungene Sprung über 3,90m zeigte ihr ganzes Potenzial. Kleinere Verletzungen hinderten sie allerdings noch daran, höher zu springen. Die Neueinsteigerin Lea Brauner (W14, StTV Singen), die in ihrem ersten Wettkampf 2,11m übersprang sowie Sophia Möhler (W14, LG Salemertal), die noch keinen gültigen Versuch hatte, sammelten gute Erfahrungen bei ihrem ersten Stabhochwettkampf.

Organisation klappte hervorragend

Ebenfalls seinen ersten Wettkampf bestritt Neuzugang Tim Augustin (U20, TV Engen) und übersprang 2,41m. Das Team des TV Engen war sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Stabhochsprungmeetings. Die Mühen der Organisation haben sich im Sinne der Sportler gelohnt. (her)