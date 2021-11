von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – SV Bühlertal (Samstag, 14 Uhr). – Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende in Lahr kommt es nun zum nächsten wichtigen Spiel für den FC 03 Radolfzell. Gegner ist der SV Bühlertal. Die Mannschaften liegen auf Schlagdistanz zueinander, nur zwei Punkte beträgt der Abstand. Will der FC 03 Radolfzell den 13. Platz (erster Abstiegsplatz) verlassen, sollte ein Sieg Pflicht sein.

Beide Mannschaften konnten am vergangenen Spieltag gewinnen, Radolfzell in Lahr mit 3:2 und Bühlertal zu Hause gegen Schlusslicht Endingen mit demselben Ergebnis. Bühlertal bewegte sich im Laufe der Saison immer zwischen den Rängen sieben und elf. Radolfzell dagegen fiel in der Tabelle nach der Negativserie von Platz acht auf Platz 13 zurück. Nun gilt es, die letzten beiden Spiele der Vorrunde mit zwei Siegen abzuschließen, um im gesicherten Mittelfeld zu stehen. (km)

SV 08 Kuppenheim – SC Pfullendorf (Samstag, 14.30 Uhr, Wörtelstadion) – Nicht gerade die besten Erinnerungen verbindet SCP-Trainer Adnan Sijaric mit der längsten Auswärtsreise zu den 210 Kilometern entfernten Mittelbadenern. Lediglich einen Zähler gab es dort in drei Verbandsligabegegnungen bisher. Der letzte Sieg (5:4) in Kuppenheim zu Oberligazeiten liegt gar 37 Jahre zurück. Auch dem dortigen tiefen Platz vermag Sijaric nichts abzugewinnen, er sei der „schlimmste in der ganzen Liga“.

Und der Gegner, der zuletzt zwei Siege in Folge einfuhr, besticht vor allem durch seine extreme Kampfesstärke, die bis an Rand der Legalität gehen würde, so Sijaric. Um hier den Druck aus dem Kessel zu nehmen, soll seine Elf vor allem auf Nummer sicher gehen. Hinten gelte es, „die Null“ zu halten. „Das ist unser großes Ziel“, sagt Sijaric. Gelungen ist dies seinen Schützlingen noch in keiner der bisherigen 14 Partien. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe also.

„Wir sind siegeswillig“, vertraut Pfullendorfs Coach darauf, dass sein Team selber genügend Chancen kreiert und immer für ein Tor gut sei. Allerdings wird der Einsatz seines einzigen Stürmers Silvio Battaglia zu einer „Last-Minute-Entscheidung“, da dieser über Rückenschmerzen klagt, im Training aussetzen musste. Angeschlagen ist auch Luca Gruler, der nur für einen Teileinsatz in Frage kommt. Der in Stuttgart studierende Joshua Menger hält sich beim württembergischen Verbandsligisten VfB Neckarrems fit.

Immerhin ist auf die Jungspunde David Fritz und Mitchel Connor Verlass, die ihre jüngsten Belastungsproben bei den A-Junioren und der Zweiten gut gemeistert haben und jetzt wieder dabei sind. Ersatzkeeper Ronny Klöckner wurde die Hand nach einem Arbeitsunfall genäht. Ihn vertritt Nino Trost aus der Zweiten. (jüw)