Leichtathletik: Spannend war die Frage, ob sich die intensive Talentförderung der Bezirks-Talente, die sich seit Herbst vergangenen Jahres wöchentlich einmal zum vereinsübergreifenden Training getroffen haben, positiv ausgewirkt hat. Das Training findet an wechselnden Orten mit Trainern der Bezirksvereine statt und wird vom Badischen Leichtathletikverband unterstützt. Wenn man sich die Menge an Athleten und auch das Leistungsniveau ansieht, kann die Frage durchaus positiv beantwortet werden. Es gab einige bemerkenswerte Leistungen und man darf gespannt sein, wie sich das über die Saison hinweg entwickelt.

Aufhorchen ließ zum Beispiel Maik-Leon Hoppe (TV Engen), der als 13-jähriger starke 9,85 Sekunden über 75m sprintete und auch den 80m-Hürdenlauf zeitgleich mit Jakob Kresalek (10,68 Sekunden) gewann. Kresalek gewann mit 4,90m im Weitsprung und setzte wiederum im Ballwurf mit starken 58m ein Ausrufezeichen. Eine ebenfalls sehr gute Sprintzeit zeigte Erik Elsner von der LG Radolfzell über 75m. Er siegte in der Altersklasse der Zwölfjährigen in 10,24 Sekunden und gewann auch über 800m in 2:45,19 Minuten und im Weitsprung mit 4,58m. Die 13-jährige Panah Elina Haghighat von der LG Radolzell hatte mit 10,60 Sekunden über die 60m Hürden einen sehr guten Auftritt. Sie gewann auch über 75m in 10,70 Sekunden und im Weitsprung mit 4,64m. Im Ballwurf siegte Amy Müller (TV Engen) mit starken 39,50m.

Bei den jüngsten Sportlern waren die Leistungen nicht weniger ansprechend. So siegte Jan Strittmatter über 50m mit 8,19 Sekunden in der Klasse M10 vor seinem Vereinskameraden Timo Lejoly (8,21 Sekunden) knapp. Hier schleuderte Peter Kresalek den Ball auf 35m und gewann vor Andrian Andres Puga Reichle von der TG Stockach (33,50m). Einen Supersprint legte Lotte Nagel vom PTSV Konstanz über 50m in 7,94 Sekunden hin und gewann knapp vor Mara Elsner von der LG Radolfzell, die genau acht Sekunden benötigte. Esther Niemann (PTSV Konstanz) gewann über 800m in 3:00,76 Sekunden, und Lotte Nagel vom gleichen Verein siegte im Weitsprung mit 3,97m und im Ballwurf mit 32,50m.

Bei den Jüngsten fiel vor allem Marlene Lang (LG Radolfzell) auf, die 8,18 Sekunden über 50m benötigte, im Weitsprung mit 3,45m und auch den 800m-Lauf in der tollen Zeit von 2:53,72 Minuten gewann. Aber auch Marie Kristina Maier vom TSV Bodman blieb mit 2:56,43 Minuten unter der Drei-Minuten-Grenze. (her)