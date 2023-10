Leichtathletik: Sie waren unter den besten Gleichaltrigen nach den Wettkampfergebnissen aus diesem Jahr ausgewählt worden und kämpften in der Leichtathletik-Halle um die Plätze für die Lehrgänge in Albstadt. Die Chancen, dafür nominiert zu werden, stehen für Daria Shafeieva (Engen), Ronja Svete (Radolfzell), Sedric Saur (Engen) und Valentin Lang sowie Erik Elsner (beide Radolfzell) gut. Nach den Tests (30m fliegend-Sprint, 40m Hürdenlauf, Weitsprung, mit addierten Sprüngen, links und rechts abgesprungen, Überkopfwurf, Medizinballstoß und 800m-Lauf) konnten die frischgebackenen Kaderathleten an sechs Stationen im Turnen, Hürdenlauf, Koordinationsaufgaben, kleinen Sprüngen, Balljonglieren und Werfen ihre Kenntnisse erweitern.

Mit der Teilnahme in Mannheim sind alle für den Regionalkader in den dezentralen Stützpunkten in Baden und Württemberg nominiert. Ab jetzt können sie am Regionalkaderstützpunkt in Engen gefördert werden.

Ergebnisse

Mädchen: 5. Daria Shafeieva (Engen), 9. Ronja Svete, 26. Blanca Bayha (beide Radolfzell), 38. Enya Minge (Engen)

Jungen: 13. Valentin Lang (Radolfzell), 15. Sedric Saur (Engen), 22. Tim Scheuble (Aach-L.), 24. Quirin Wunder (Engen)