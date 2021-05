von unserer Sportredaktion

Frauenhandball, Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga: ESV Regensburg – SV Allensbach (Samstag, 17 Uhr). – Für beide Teams ist es eine richtungsweisende Partie. Die Allensbacherinnen benötigen einen Sieg, um die Chance auf die direkten Aufstiegsplätze zu erhalten. Regensburg könnte mit einem Erfolg das Ticket für die 2. Bundesliga buchen. Das verspricht Hochspannung!

Gastgeberinnen auf Platz eins

Die Gastgeberinnen stehen aktuell mit 4:2 Punkten an der Tabellenspitze. Nach dem deutlichen Sieg zum Auftakt gegen den Frankfurter HC folgte eine knappe Niederlage gegen den TV Aldekerk. Am letzten Spieltag zeigte das Team von Trainer Csaba Szücs dem MTV Heide mit 32:25 die Grenzen auf. Bereits im Vorfeld war der ESV als einer der Favoriten genannt worden, verfügt er doch über einen starken Kader mit Spielerinnen wie Amelie Bayerl, Anna Fuhrmann, Nicole Lederer und allen voran Franziska Peter, die im Schnitt über zehn Tore pro Partie erzielte.

Der SV Allensbach muss also alles in die Waagschale werfen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Dass er dazu in der Lage ist, bewies das Team von Oliver Lebherz am vergangenen Spieltag vor allem in der ersten Halbzeit gegen den TV Aldekerk eindrucksvoll. „Da haben wir das wirklich toll gemacht, um jeden Ball gekämpft und die gelungenen Aktionen bejubelt wie einen Sieg“, bekräftigt auch HSA-Vorstand Andreas Spiegel.

Mehr Konstanz gefordert

Allerdings möchten die Allensbacherinnen ihr Spiel nun konstant über 60 Minuten durchziehen. Im Auftaktspiel gegen Heide war die Schwächephase direkt am Anfang, Aldekerk ließ man zwischen der 40. und der 50. Minute wieder ins Spiel kommen. „Es hätten beide Spiele auch zu unseren Gunsten ausgehen können, vor allem natürlich das Heimspiel gegen den TVA. Aber das gehört auch zum Lernprozess einer jungen Mannschaft dazu“, erklärt Spiegel. Angeführt wird das junge Team von der aktuell bärenstark aufspielenden Nadja Greinert, die in den beiden Partien bereits 28 Tore erzielte.

Letzter Sieg in Regensburg vor vier Jahren

Beide Mannschaften trafen in der diesjährigen Drittligastaffel Süd noch nicht aufeinander. Der letzte Sieg des SV Allensbach in Regensburg liegt über vier Jahre zurück. Damals gewannen die Spielerinnen vom Bodensee mit 24:17. „Solange wir ein Tor mehr machen als der ESV, ist mir das Ergebnis egal. Dafür werden wir alles tun“, verspricht Spiegel. (asp)