von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Staffel F: SV Allensbach – TSV Wolfschlugen 44:27 (23:13). – Direkt vor dem Anpfiff wurde dem verstorbenen Gründungsmitglied und langjährigen Vorsitzenden des Handball-Sportmanagement Allensbach, Erich Lauterbach, in einer Schweigeminute gedacht. Dann begann eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Wolfschlugen. Beide Abwehrreihen waren noch nicht präsent und luden zu einfachen Toren ein. Ab der siebten Minute kamen die Allensbacherinnen dann besser ins Spiel. Kimberly Gisa, Katharina Bok und Noemi Hoefs drehten den 3:5-Rückstand in die erstmalige Führung.

Zwar ließ sich der Tabellenvierte noch nicht abschütteln, der SVA drückte aber mehr und mehr aufs Tempo und hatte in Torhüterin Joelle Arno einen bärenstarken Rückhalt. Beim Stand von 12:9 entschärfte sie einen Siebenmeter von Wolfschlugens bester Torschützin in dieser Saison, Anna Tonn, und ihre Vorderleute nutzten die starke Defensive, um sich auf 15:9 abzusetzen. Immer wieder liefen die Gastgeberinnen schnelle Tempogegenstöße oder brachten Noemi Hoefs in Wurfposition, die sich, wie schon in der Vorwoche in Göppingen, treffsicher zeigte. Der TSV versuchte es mit der siebten Feldspielerin und nahm seine Torhüterin aus dem Spiel. Dies bestrafte Joelle Arno mit zwei Treffern aus dem eigenen Torraum. Bis zur Pause schraubte der SV Allensbach so den Spielstand sogar bis auf zehn Tore nach oben.

Auch stark in Hälfte zwei

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit machten die Allensbacherinnen genau da weiter, wo sie in Hälfte eins aufgehört hatten. Die Defensive ließ wenig zu, Wolfschlugen fand keine Mittel, und die Gelb-Blauen trafen weiter nach Belieben. Beim Stand von 31:15 (39.) nahm Gästetrainer Marco Melo bereits seine dritte Auszeit. Sein Team gab sich nicht auf und gestaltete den weiteren Spielverlauf ausgeglichener. Doch angetrieben von den lautstarken Fans in der Riesenberghalle feierten die Gastgeberinnen jedes Tor. Greta Rinkeviciute war es vorbehalten, mit ihrem fünften Tor den 40. Treffer zu markieren. Am Ende gewannen ihre Farben deutlich mit 44:27 im Duell Tabellenzweiter gegen -vierter. Erfreulich auf Allensbacher Seite war zudem, dass Katharina Bok und Nadja Greinert alle Strafwürfe souverän verwandeln konnten. Auch die Nachwuchsspielerinnen Giulia Lützkendorf und Lara Seemann zeigten eine gute Partie. Durch diesen Heimsieg verteidigte das Team vom Bodensee, bei dem inklusive der Langzeitverletzten sieben Spielerinnen fehlten, Rang zwei. Am Samstag tritt der SV Allensbach beim Tabellenzehnten HC Erlangen an. Anwurf in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle ist um 19 Uhr. (asp)

SV Allensbach: Arno (2), Sousek (Tor); Mitreiter, Hoefs (10), Greinert (6/1), Bok (7/3), Gisa (3), Seemann (1), von Kampen (4), Epple (4), Rinkeviciute (5), Lützkendorf (2).