3. Liga, Frauen: HSG Würm-Mitte – SV Allensbach (Samstag, 17.30 Uhr, Kurt-Huber Gymnasium). – Ein letztes Mal treten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach im Jahr 2021 den Weg zu einem Auswärtsspiel an. Für die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz, die aktuell mit 18:4 Punkten den dritten Tabellenrang in Staffel F belegt, geht es am Samstag vor die Tore Münchens zur HSG Würm-Mitte.

Das Spiel bei den Bayerinnen war ursprünglich für Oktober terminiert, wurde aber schon vor Saisonbeginn auf das letzte mögliche Dezemberwochenende gelegt. Nach dieser Partie stehen dann alle Teams der Drittliga-Staffel F bei zwölf Spielen und der SVA könnte mit einem weiteren Erfolg nach Punkten mit dem Tabellenzweiten HCD Gröbenzell gleichziehen.

Der kommende Allensbacher Gegner, die Spielgemeinschaft aus dem Würmtal, hat bislang vier Siege und sieben Niederlagen auf dem Konto und steht aktuell auf Tabellenplatz acht. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den sechsten Rang, der am Ende den Klassenverbleib in der 3 Liga bedeuten würde.

Am vergangenen Spieltag feierte das Team von Trainerin Miriam Hirsch einen wichtigen 27:25-Heimsieg gegen den Tabellenzehnten HC Erlangen. Top-Torschützinnen sind bei der HSG Würm-Mitte die Rückraumspielerin Carolin Hübner und Kreisläuferin Laura Steger, die beide aus der eigenen Jugend des Vereins kommen.

Die Allensbacherinnen möchten ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Die Mannschaft vom Bodensee hat ihre jüngsten vier Partien gewonnen. Gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte hielt sie sich bisher schadlos.

Vor allem am vergangenen Wochenende gegen die TS Herzogenaurach (37:22) zeigte der SV Allensbach sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine der überzeugendsten Leistungen der laufenden Spielzeit. Rahel Müller ist nach ihrer Verletzung wieder einsatzfähig, und auch Katharina Bok ist wieder mit an Bord. Personell also beste Voraussetzungen, um das Jahr erfolgreich abzuschließen und den dritten Platz vor der Winterpause zu festigen. (asp)