von unserer Sportredaktion

Handball, Aufstiegsrunde 2. Liga Frauen: SV Allensbach – SG Schozach-Bottwartal 24:29 (12:16). – Nach den jüngsten Niederlagen merkte man dem Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz von Beginn an, dass es vor heimischem Publikum ein anderes Gesicht zeigen wollte. Gleich in der zweiten Minute holte Kreisläuferin Kimberly Gisa einen Strafwurf heraus, den Laura Strosack sicher verwandelte. Strosack sollte noch acht weitere Male antreten und brachte den Ball sieben Mal im Tor unter. Schozach glich im Gegenzug aus und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die SG, mit dem Wissen angereist, dass ein Sieg den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga bedeuten würde, bekam dann nach einer knappen Viertelstunde etwas Oberwasser. Die Allensbacherinnen blieben aber dran und gingen mit einem 12:16-Rückstand in die Pause.

Nach der Halbzeit folgte die schwächste Phase des SVA. Fehlwürfe im Angriff bestraften die Gäste mit Tempogegenstößen und in der Abwehr hatten die Gelb-Blauen nicht mehr den optimalen Zugriff. Eine Auszeit des Trainerteams und eine Zeitstrafe für die ehemalige Erstligaspielerin Svenja Kaufmann auf Seiten der SG Schozach-Bottwartal nutzten die Gastgeberinnen dann aber, um wieder heranzukommen. Die Allensbacherinnen vergaben dann aber erneut beste Chancen, schafften es nicht mehr, die Partie zu drehen und mussten am Ende Schozach-Bottwartal zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga gratulieren.

SV Allensbach: Arno, Kuntz, Petrovic (Tor); Müller, Hoefs (2), Goudarzi (1), Greinert (4), Walz, Maier (2), Bok (1), Gisa, von Kampen (2), Epple (3), Rinkeviciute (2), Heieck, Strosack (7/7).

Letztes Saisonspiel zuhause

Am heutigen Samstag bestreiten die Handballerinnen vom Bodensee die letzte Partie der Saison gegen den TSV Haunstetten. Anwurf ist bereits um 18 Uhr. Den Augsburgerinnen ist nach dem deutlichen Sieg bei der HSG Freiburg der zweite Platz in der Gruppe B nicht mehr zu nehmen. Auch wenn es für die Allensbacherinnen um nichts mehr geht, will sich das Team mit einer guten Leistung von seinen Fans verabschieden. Verabschiedet werden auch acht Spielerinnen. (asp)