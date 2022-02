von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen, Staffel F: HC Erlangen – SV Allensbach 33:29 (12:12). – Drei positive Corona-Tests gab es im Allensbacher Team zuletzt. Eine Verlegung der Partie kam aber nicht infrage, der SVA musste in Erlangen antreten. Die Anfangsviertelstunde verschliefen die Gäste vom Bodensee völlig und gerieten mit 1:8 in Rückstand. Im Angriff lief nicht viel zusammen, und die Defensive fand keinen Zugriff. Eine Auszeit und eine Umstellung in der Deckung der Allensbacherinnen brachte dann Besserung. Katharina Bok und die beiden erfolgreichsten Torschützinnen des Abends auf Seiten der Gelb-Blauen, Julia von Kampen und Nadja Greinert, verkürzten auf 4:8.

Zwar traf der HC Erlangen nach einer eigenen Auszeit noch zweimal. Dann zeigte der SV Allensbach jedoch seine Qualitäten und warum er zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Mit einem 7:0-Lauf gingen die Allensbacherinnen erstmalig seit dem 1:0 wieder in Führung. Die offensive Abwehr zwang den Gegner immer wieder zu langen Angriffen, und vorne war die Trefferquote nun deutlich besser. Kurz vor der Pause fingen sich die Gastgeberinnen noch einmal, und so ging es mit 12:12 in die Halbzeit.

Bis zur 43. Minute war die Partie weiter ausgeglichen. Dann verloren die Allensbacherinnen etwas den Faden. Erlangen merkte, dass an diesem Abend wichtige Punkte im Abstiegskampf greifbar waren und nutzte dies aus. Vorentscheidend setzte sich das Team von Thomas Fuchs auf vier Tore ab. Eine Führung, die bis zum Spielende Bestand haben sollte, auch wenn der SVA noch mal alles in die Waagschale warf. So mussten die von vielen Ausfällen geplagten Allensbacherinnen nach sieben Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken. Nach den starken Leistungen gegen Göppingen und Wolfschlugen gilt es, dieses Ergebnis abzuhaken und sich auf das Heimspiel gegen die HSG Würm-Mitte, das am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, in der Riesenberghalle ansteht, vorzubereiten. (asp)

SV Allensbach: Arno, Sousek (Tor); Müller (2), Hoefs, Greinert (7), Schlenker, Bok (4/3), von Kampen (8), Epple (5), Rinkeviciute (3), Lützkendorf.