3. Liga Frauen: HSG Würm-Mitte – SV Allensbach 26:36 (10:15). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach haben ihr letztes Spiel des Jahres bei der HSG Würm-Mitte souverän mit 36:26 gewonnen. Den Grundstein dafür legte das Team mit einer starken Defensivleistung in den ersten 20 Minuten. Durch den Auswärtserfolg bleibt der SVA punktgleich mit dem Tabellenzweiten HCD Gröbenzell.

Bei den Allensbacherinnen waren Katharina Bok und Rahel Müller wieder mit an Bord. In der Anfangsphase zeichneten sich auf beiden Seiten die Abwehrreihen und Torhüterinnen aus. Allensbach benötigte über zwei Minuten für den ersten Treffer, Würm-Mitte sogar knapp vier. Bis zur 13. Minute erzielten die Gastgeberinnen kein einziges Tor mehr und auch dafür benötigten sie eine doppelte Unterzahl des SVA. Die Gäste hatten bis dahin bereits fünfmal getroffen (2:5).

Aus der starken Defensive heraus bauten sie ihren Vorsprung weiter aus und führten nach einem Strafwurf der besten Torschützin des Spiels, Nadja Greinert, in der 22. Minute mit sechs Toren (4:10). Würm-Mitte kam dann etwas besser in die Partie und konnte kurz vor der Pause sogar auf 10:13 verkürzen. Doch Greinert stellte mit einem späten Doppelschlag den Halbzeitstand von 10:15 her.

In den ersten Minuten der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf nichts. Dann nutze die HSG eine erneute Unterzahl der Gäste aus und kam bis auf drei Tore heran (14:17/37.). Eine Auszeit des Allensbacher Teamchefs Oliver Lebherz kam zur rechten Zeit. Anschließend war es erneut Greinert, die mit zwei Toren in Folge ihre Farben wieder auf Kurs brachte (14:19).

Währenddessen musste Würm-Mitte zwei Zeitstrafen verkraften und konnte in der Folgezeit auch zwei Sieben-Meter nicht verwandeln. Die Allensbacherinnen nutzten das gnadenlos aus, und Marit Walz traf in der 49. Minute erstmals zur Zehn-Tore-Führung (27:17). Diese hatte bis zum Ende bestand, und der SVA konnte im letzten Spiel des Jahres einen deutlichen 36:26-Auswärtserfolg feiern.

Nun steht die Weihnachtspause an. Weiter geht es am 22. Januar mit einem Auswärtsspiel bei der Zweitligareserve von FrischAuf Göppingen. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Mitreiter, Müller, Hoefs, Goudarzi (2), Greinert (11/4), Walz (3), Bok (4), Gisa (5), von Kampen (5), Epple (4), Rinkeviciute, Heieck (2), Lützkendorf.