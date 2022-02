von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen, Staffel F: SV Allensbach – HSG Würm-Mitte 39:23 (20:10). – Von Beginn an merkte man den Allensbacherinnen an, dass sie die Niederlage in Erlangen vergessen machen wollten. Schnell führten die Gelb-Blauen mit 5:1.

Joelle Arno am Geburtstag gut aufgelegt

Die Abwehr stand sicher, Torhüterin Joelle Arno war an ihrem Geburtstag gut aufgelegt, und im Angriff zeigte sich vor allem Spielführerin Nadja Greinert treffsicher. Fünf der zehn Allensbacher Tore in der Anfangsviertelstunde gingen auf ihr Konto. Würm-Mitte zeigte im Angriff schöne Spielzüge, die Abwehr der Gäste fand aber keine Mittel gegen das Allensbacher Angriffsspiel. Zudem nutzten die Gastgeberinnen ihre sichere Defensive, um schnelle Angriffe über die erste und zweite Welle aufzuziehen. Ein Höhepunkt war hierbei eine Parade von Joelle Arno und direkt danach ein millimetergenauer Pass, den Linksaußen Greta Rinkeviciute erfolgreich abschloss. Bis zur Pause bauten die Allensbacherinnen ihre Führung so auf 20:10 aus.

In der zweiten Halbzeit bot sich den knapp 200 Fans in der Riesenberghalle das selbe Bild. Die Gäste hatten nicht die Mittel, noch mal ins Spiel zurückzukommen. Allensbach nutzte das gnadenlos aus und baute die Führung weiter aus. Der breite Kader ermöglichte es dem Trainerteam, allen Spielerinnen ausreichend Pausen zu geben, und auch die Wechsel taten dem Spielfluss keinen Abbruch. Im Gegenteil, alle Akteurinnen nutzten ihre Spielzeit, um sich in die Torschützenliste einzutragen.

In der 40. Spielminute war es dann soweit. Laura Strosack betrat über ein Jahr nach ihrem dritten Kreuzbandriss wieder das Feld, wenn auch nur für einen Strafwurf und drei weitere im Verlauf der zweiten Hälfte. Drei ihrer vier Versuche konnte sie verwandeln. So sprachen alle Beteiligten nach dem 39:23-Heimsieg von einem gelungenen Handballabend des SV Allensbach, der in heimischer Halle weiterhin ungeschlagen bleibt. (asp)

SVA: Arno, Sousek (Tor); Müller (3), Hoefs (3), Goudarzi (4), Greinert (8/1), Ofterdinger (1), Bok (2/1), Gisa (3), Seemann (1), von Kampen (3), Epple (1), Rinkeviciute (5), Heieck (1), Lützkendorf (1), Strosack (3/3).