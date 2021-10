von unserer Sportredaktion

Frauenhandball, 3. Liga, Staffel F: TSV Haunstetten – SV Allensbach 21:25 (9:15). – Vor der Abfahrt in den Augsburger Stadtteil gab es für das SVA-Team eine schlechte Nachricht zu verdauen. Neuzugang Sara Goudarzi musste krankheitsbedingt passen. So lief Franziska Höppe noch einmal auf und mit dabei war erstmalig auch Noemi Hoefs, die bereits seit einigen Wochen im Trainingsbetrieb mit dabei ist und auch schon für das Perspektivteam in der Südbadenliga zum Einsatz kam. Die Gäste aus Allensbach starteten blendend in die Partie und führten nach nicht einmal vier Minuten mit 4:0. Dieser furiose Beginn zwang den Trainer des TSV Haunstetten, Herbert Vornehm, zu einer sehr frühen Auszeit. Fortan kam sein Team etwas besser ins Spiel. Doch auf SVA-Seite zeigte sich vor allem Linksaussen Laura Epple treffsicher und erzielte beim Stand von 8:5 bereits ihren vierten Treffer. Da sich auch Team-Captain Nadja Greinert gewohnt schadlos bei den Strafwürfen hielt, Haunstettens Anja Niebert jedoch nicht, gingen die Allensbacherinnen bis zur Pause sogar mit sechs Toren in Führung, wobei sie nur neun Treffer ins eigene Gehäuse zuliessen.

Nach der Halbzeit bot sich den knapp 200 Zuschauern in der Albert-Loderer-Halle zunächst dasselbe Bild. Dann kamen die Gastgeberinnen beim Stand von 14:16 bis auf zwei Tore heran und zwangen das Allensbacher Trainerteam zu einer Auszeit. Diese zeigte Wirkung und durch einen Doppelschlag von Tabea Maier konnte sich der SVA bis zur 45. Minute wieder auf fünf Tore absetzen. Defensiv zeigten die “Hühner„ vom Bodensee weiter eine starke Leistung, nur mit dem Nutzen der Einwurfmöglichkeiten wollte es nicht mehr so richtig klappen. Gleich vier vergeben Strafwürfe leistete sich das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz. Doch das sollte am Ende nicht spielentscheidend sein. Für die Allensbacherinnen bleibt Haunstetten ein “gutes Pflaster„, denn die letzten drei Auswärtsspiele dort konnten sie gewinnen. Das 21:25 ist die erste Niederlage für Haunstetten in der aktuellen Spielzeit. Mit einem Spiel mehr, stehen sie weiterhin vor dem SV Allensbach, welcher durch die Niederlage des TSV Wolfschlugen gegen Herzogenaurach Platz zwei festigt.

Am kommenden Samstag steht das nächste schwere Auswärtsspiel beim HCD Gröbenzell an. Bislang konnte noch kein Team vor den Toren Münchens punkten, aber die Allensbacherinnen werden alles daran setzen genau das zu tun. Eine Mitfahrt im Fanbus ist möglich. Die Anmeldung erfolgt unter info@sva-bundesliga.de

SVA: Arno, Sousek (Tor); Mitreiter, Müller (1), Höppe (1), Hoefs, Greinert (10/4), Walz, Maier (4), Bok (1), Gisa, von Kampen (3), Epple (5), Rinkeviciute, Heieck, Lützkendorf