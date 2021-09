Handball vor 9 Stunden

SV Allensbach geht als Favorit ins Heimspiel gegen den HC Erlangen

Am Samstagabend bestreiten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach ihr zweites Heimspiel der Saison in der Riesenberghalle. Zu Gast ist der HC Erlangen. Der Aufsteiger tritt im September bereits zum zweiten Mal den Weg an den Bodensee an.