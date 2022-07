von unserer Sportredaktion

Fußball: Hegauer FV – FC Hilzingen 2:3 (2:1). – Trotz großer Hitze zeigten beide Teams hohen Einsatz, sodass sich ein abwechslungsreiches Spiel entwickelte. Der Hegauer FV überzeugte in der ersten Hälfte und konnte durch Antonio Greco seine Dominanz in Zählbares umsetzen. Die Gegenoffensive der Hilzinger Elf brachte den Ausgleich durch Max Jeckl. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang es HFV-Spieler Milosz Antas, sein Team verdientermaßen in Führung zu bringen.

Auch in der zweiten Spielhälfte zeigten die Mannschaften engagierten Fußball. Hilzingen kam aber nun stärker auf. Vor allem Offensivmann Marcel Bohnenstengel war ein ständiger Unruheherd. Der Ausgleich in der 42. war die logische Konsequenz. Der Hilzinger Neuzugang wollte es nicht dabei belassen und erzielte in der 65. Spielminute die Führung für sein Team. Dabei sollte es auch bleiben.

Tore: 1:0 (11.) Greco, 1:1 (14.) Jeckl, 2:1 (34.) Antas, 2:2 (42.) Bohnenstengel, 2:3 (65.) Bohnenstengel. – SR: Gumz (Rielasingen). – Z: 230.

SC Gottmadingen-Bietingen – ESV Südstern Singen 0:3 (0:2). – Die Zuschauer waren gespannt auf die neuformierte und stark besetzte Mannschaft des ESV Südstern Singen. Die junge und ambitionierte Mannschaft des SC Gottmadingen-Bietingen wusste dagegen zu setzen und es entwickelte sich eine spannungsgeladene Partie. Nach 29 Minuten kippte das Spiel mit dem ersten Südstern-Treffer zu Gunsten des ESV. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Singen auf 2:0.

Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte sorgte Xani mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Nun übernahm der ESV die Spielgestaltung. Der Landesligist hielt aber dagegen, und auf beiden Seiten wurde kein Meter verschenkt. Die Südsterne dominierten zwar die zweite Hälfte spielerisch mit großartigen Kombinationen und feinster Technik, doch der SC gab zu keiner Zeit auf. Der mögliche und auch verdiente Anschlusstreffer wurde nur vom guten ESV-Torhüter vereitelt.

Tore: 0:1 (29.) Galic, 0:2 (34.) Xani, 0:3 (37.) Xani. – SR: Hamad (Konstanz). – Z: 300.

Die Spiele am Mittwoch

Südstern Singen – Mühlhausen 18.00

Türk. SV Singen – Hegauer FV 19.25