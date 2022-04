von unserer Sportredaktion

Handball, Aufstiegsrunde zur 2. Liga: SV Allensbach – HSG Freiburg (Sonntag, 16 Uhr). – Am Sonntag um 16 Uhr starten die Handballerinnen des SV Allensbach in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Der erste Gegner ist der Meister der Staffel E, die HSG Freiburg. Damit kommt es direkt zum mit Spannung erwarteten Südbaden-Derby.

Heimspiele des SVA Sonntag, 1. Mai, 16 Uhr: SV Allensbach – HSG Freiburg

Donnerstag, 26. Mai, 16 Uhr: SV Allensbach – SG Schozach-Bottwartal

Samstag, 28. Mai, 18 Uhr: SV Allensbach – TSV Haunstetten

Nach der Meisterschaft in der Südstaffel im Jahr 2019 stiegen die Breisgauerinnen erstmals in die zweithöchste Klasse auf und spielten coronabedingt dort sogar eine weitere Saison. In dieser Zeit hat das Team von Igor Bojic Blut geleckt und möchte ebenfalls dorthin zurück. Dabei zeichnet die HSG aus, dass sie seit Jahren in derselben Konstellation aufläuft und dadurch sehr eingespielt ist. Ähnlich wie bei den Allensbacherinnen verteilen sich die Torerfolge auf viele Akteurinnen. So haben in der aktuellen Saison sieben Spielerinnen 50 oder mehr Tore erzielt. Besonders Nadine Czok zeichnet sich bei den Breisgauerinnen aus. Auch wenn das Freiburger Spiel nicht mehr so sehr auf sie fokussiert ist, ist sie mit 85 Treffern immer noch die erfolgreichste Schützin der HSG.

Der SVA hat sich nach der Vizemeisterschaft in der Staffel F akribisch auf die Aufstiegsspiele vorbereitet. Ganz einfach war es nicht, sind doch einige Spielerinnen verletzt oder angeschlagen, und es wird sich erst im Laufe der Woche zeigen, wer am Sonntag einsatzfähig ist. Doch das zeichnet das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz schon die ganze Runde aus: Ausfälle werden im Team kompensiert, alle Spielerinnen übernehmen Verantwortung. Dies könnte angesichts von bis zu acht möglichen Spielen in fünf Wochen noch sehr wertvoll sein. (asp)