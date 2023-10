Turnen, Bundesliga, KTV Straubenhardt – StTV Singen 74:15

Die Turnmannschaft des STTV Singen kassierte beim hochkarätig besetzten Team des KTV Straubenhardt in der Bundesliga eine klare Niederlage. Das Star-Ensemble aus Straubenhardt kann sich rühmen, einige der besten Turner der Welt in seinen Reihen zu haben, darunter Weltmeister Lukas Dauser, Vizeweltmeister Ilia Kovtun und Nationalmannschaftsturner wie Nils Dunkel, Nick Klessing und Pascal Brendel.

Dabei erwischten die Singener keinen guten Tag und unterlagen mit 15:74. Besonders am Boden und am Pauschenpferd lief es nicht rund, und das Team hatte Schwierigkeiten, seine Leistungen abzurufen. An den Ringen konnte sich die Mannschaft steigern und zeigte, dass sie nicht bereit war, kampflos aufzugeben. Die Leistungen an Sprung, Barren und Reck waren solide, aber es war offensichtlich, dass noch Raum für Verbesserungen besteht.

Der Turnwettkampf gegen das Weltklasse-Team aus Straubenhardt stellte eine enorme Herausforderung dar, und das STTV Singen musste letztendlich anerkennen, dass es keine echte Chance auf den Sieg hatte. Trotz der klaren Niederlage bleibt die Mannschaft zuversichtlich und entschlossen, weiter hart zu arbeiten, um sich zu verbessern.

Der Kampf um den Klassenerhalt

In der kommenden Woche steht für die Singener ein Duell gegen Eintracht Frankfurt an, das von großer Bedeutung für den Kampf um den Klassenerhalt ist. Am Sonntag zeigt sich im Wettkampf zwischen dem Tabellenletzten und dem Vorletzten, welches Team den Siegeswillen und die Entschlossenheit hat, in der Liga zu bleiben.

„Trainer und Teammitglieder des STTV Singen sind sich bewusst, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt, aber sie sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen und hart zu arbeiten, um ihre Leistungen in den kommenden Wettkämpfen zu steigern“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Und weiter: „Die Fans können sich auf spannende Duelle und eine engagierte Mannschaft freuen, die alles daran setzen wird, in der Liga zu bleiben.