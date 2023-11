Turnen, Bundesliga: StTV Singen-TG Saar 36:49 -. Das Schlusslicht im Saisonfinale gegen einen der Titelanwärter, das schien eine klare Sache zu werden, zumal die Gäste jeden Gerätepunkt benötigten, um sich für das Finale um den Titel gegen den KTV Straubenhardt zu qualifizieren. Doch die Singner hielten vor etwa 550 Zuschauern erstaunlich gut mit, zeigten einen starken Wettkampf und scheiterten knapp im Fernduell mit Eintracht Frankfurt, sodass die Riege aus dem Hegau nach fünf Jahren in der Eliteliga 2024 in der 2. Bundesliga turnen wird.

„Wir waren heute richtig gut drauf, am Schluss lag es aber an einem Zehntel“, fasst StTV-Coach Axel Leitenmair den Verlauf zusammen und blickt dabei vor allem auf die Wertung von Julian Weller, wo die Jury eine Passage hätte besser werten können. Und er rechnet weiter: „Dann hätten wir nicht nur vier, sondern fünf Gerätepunkte bekommen und die Klasse gehalten!“

Zunächst schien der Wettkampf am Boden den zu erwartenden Verlauf zu nehmen – die Singener legten gut vor, aber die Gäste waren in den ersten beiden Duellen einfach besser. Doch Casimir Schmidt und Julian Weller konterten und gewannen ihre Duelle. Pech für die Singener: Julian Weller fehlten zwei Zehntel, um statt vier fünf Scorepunkte zu erhalten, was das 8:8 am Boden und einen Gerätepunkt bedeutet hätte.

Am Pferd machte Omar Ateyeh den Auftakt für die Gastgeber. Der 16-Jährige zeigte sich bei seinem Bundesligadebüt nervenstark und sicherte dem StTV vier Scorepunkte. Erfahrenere Turner beider Riegen mussten an diesem Gerät ihre Übung unterbrechen, so auch der letzte StTV-Turner: Lokalmatador Tim Leitenmair.

Am Ende gab es am Pferd ein 7:7-Remis – aus Singener Sicht ein unfreiwilliger Abgang zu viel, um dieses Gerät zu gewinnen und die Klasse zu halten. An den Ringen überzeugten Julian Weller und Casimir Schmidt, die Grundlage für den Singener Sieg an diesem Gerät. Hoffnung keimte auf.

Sprung und Barren jedoch wurden wieder eine klare Sache für die Gäste. Höhepunkt des Abends war die Barren-Übung von Olympiasieger und Weltmeister Oleg Verniaiev, der zuvor am Sprung und am Pferd für die Bestnoten des Wettkampfs gesorgt hatte.

Die Kluft zwischen den Gastgebern und den Gästen wurde zunehmend größer, doch da zeitgleich der TV Wetzgau auf Siegeskurs gegen Vinnhorst war, schmolzen die Chancen auf ein großes Finale für die TG Saar vor dem abschließenden Reck. Die Singener resignierten nicht, Casimir Schmidt und David Schlüter trumpften nochmals auf, sodass dieses Gerät mit 7:7 endete.

Ärgerlich aus Singener Sicht, dass es an Finaltag an Zehntel scheiterte. Das Potenzial für den Klassenerhalt wäre beim StTV vorhanden gewesen. Beim vorletzten Heimkampf, als sich in Singen die Abstiegskandidaten StTV und Eintracht direkt gegenüberstanden, trumpften die Gastgeber aber nicht annähernd so auf wie nun am letzten Wettkampftag.

„Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht! Das war ärgerlich, denn wir waren an dem Tag richtig schlecht“, so Leitenmairs Rückblick auf das 29:42 gegen Frankfurt.

„Jetzt geht es eben runter in die zweite Liga, aber auch das wird kein Selbstläufer, das wird ganz schwer“, geht der Blick des Singener Coaches nach vorne. Der Kern des Teams bleibt zusammen, und aus der Oberliga-Riege könnte einigen Talenten der Schritt nach oben gelingen. Ob allerdings Topscorer Casimir Schmidt gehalten werden kann, erscheint fraglich.