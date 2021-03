von Wilfried Schwarz

Hallenradsport: Beim zweiten Junior-Masters in Bruckmühl, bei dem Teil drei und vier der Qualifikation für die U-19-Europameisterschaft (14./15. Mai) ausgefahren wurde, waren im 2er der Juniorinnen auch Eva und Lena Streit vom RMSV Orsingen am Start. In dieser Klasse sicherten sich die amtierenden Europameisterinnen Anika Papok/Anna-Sophia von Schneyder mit zwei weiteren Siegen vorzeitig das EM-Ticket. Mit 452,90 Punkten sind die beiden Lotstettenerinnen nicht mehr einzuholen, da Eva und Lena Streit (406,24) in ihrem ersten Juniorjahr sind und dadurch noch nicht in der EM-Wertung berücksichtigt werden.

Vier Paare waren bereits gestartet, als die Orsinger Zwillinge ins Wettkampfgeschehen eingriffen. Und es lief gleich perfekt auf zwei Rädern. Übung für Übung passte, was sich auch mit einem Rad fortsetzte, sodass das Kampfgericht wenig Punkte abzuziehen hatte. 103,63 Punkte bedeuteten neue Bestleistung. „Besser geht es nicht“, zog Eva Streit Bilanz. Damit hatten es die Orsingerinnen erneut ins Finale geschafft, da die beiden höher eingeschätzten Paare Göppert/Buchholz (Fischerbach) und Schneider/Österle (Unterweissach) sich mit 94,64 beziehungsweise 90,36 Punkten hinter den Zwillingen einreihen mussten. Mit 119,37 waren nur die Europameisterinnen Papok/von Schneyder (Lottstetten) besser.

Das Finale durften dann Eva und Lena Streit eröffnen. Und sie begannen wie in der Vorrunde perfekt auf zwei Rädern. Es sah lange Zeit nach einer weiteren Bestleistung aus, „doch beim Abgang nach dem Kopfstand/Schulterstand haben wir uns verhaspelt und mussten zwei Absteiger in Kauf nehmen“, so Lena Streit. Dennoch reichte es mit 100,4 Punkten erneut für ein Ergebnis über der Hunderter-Marke. Sie mussten sich nur knapp Göppert/Buchholz (101,87 Punkte) und Papok/von Schneyder (111,45 Punkte) geschlagen geben. „Damit sind wir zufrieden“, sagte Eva Streit. „Durch den Livestream konnte unsere Bekannten und Freunde uns endlich mal live verfolgen“, merkte ihre Schwester Lena an. „Wir haben gleich nach unserem ersten Start einige Rückmeldungen per Telefon und über WhatsApp erhalten.“ (ws)