Herr Maier, Sie sind mit zwei Niederlagen in die Oberligasaison gestartet. Wie ist die Stimmung im Team?

Wir wussten vor der Saison nicht genau, wo wir stehen. Dann haben wir daheim denkbar knapp ein gutes Spiel gegen den TSV Heiningen mit 29:31 verloren. Letzte Woche haben wir beim Absteiger TSV Blaustein eine Halbzeit gut mitgehalten und dann sehr deutlich mit 29:40 verloren. Diese beiden Niederlagen bringen uns aber nicht raus oder sorgen für schlechte Stimmung, sondern zeigen, dass wir mithalten können.

Zur Person Fabian Maier spielt seine elfte Saison bei den Aktiven des TuS Steißlingen. Der 30-Jährige hatte zuvor bei den Handballern in seinem Heimatdorf alle Jugendmannschaften durchlaufen, ehe es ihn zwischenzeitlich in der B- und A-Jugend zur HSG Konstanz zog. Der Rechtsaußen ist gemeinsam mit Maurice Wildöer Kapitän des Oberligateams. Fabian Maier lebt mit Sarah Rothmund, der früheren Kreisläuferin des SV Allensbach, in Steißlingen und arbeitet als stellvertretender Hauptamtsleiter bei der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen. (fei) Die Schnelle Mitte Sie bezeichnet einen Spielzug, der nach erfolgreichem Torwurf des Gegners durch einen schnell ausgeführten Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielt. Unsere schnelle Mitte ist ein Interview, das zukünftig freitags inmitten der Handball-Vorschauen die Aktiven aus der Region zu Wort kommen lässt. Zum Spiel TuS Steißlingen – SG H2Ku Herrenberg (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach den beiden Auftaktniederlagen zum Saisonstart empfängt der TuS Steißlingen am Samstag die SG H2Ku aus Herrenberg in der Mindlestalhalle. Die SG war in der Vergangenheit für den TuS immer schwer zu knacken. Allerdings lässt die vergangene Saison hoffen. In Herrenberg hielt der Außenseiter aus dem Hegau über weite Strecken mit und verlor mit einem Tor Unterschied. Im Rückspiel gelang in eigener Halle sogar ein Sieg. (es)

Warum läuft es bisher nicht rund?

Mit ein Grund ist der große Umbruch. Wir hatten eine schwere Vorbereitung mit sechs Abgängen und drei neuen Spielern, die integriert werden müssen. Da braucht es eben ein bisschen, bis die Mannschaft sich findet.

Zudem ist die Oberliga in dieser Saison eine besonders große Herausforderung.

Das kann man auf jeden Fall sagen, die Qualität der Mannschaften ist ähnlich wie in den vergangenen Jahren, wir hatten schon immer einige Drittliga-Absteiger mit dabei. Die Größe der Liga mit 18 Mannschaften und 34 Spieltagen ist aber schon eine andere Hausnummer. Da kommt noch was auf uns zu. Unser Kader ist geschrumpft, was bedeutet, dass diese lange Saison eine Herausforderung wird. Viele Verletzungen dürfen nicht passieren.

Eine lange Saison bedeutet aber, dass der TuS Steißlingen mehr Zeit hat, um nach den Startniederlagen eine Aufholjagd zu starten – wie im Vorjahr.

Wenn man letztes Jahr sieht, dann stimmt das. (lacht) Alle Mannschaften haben das Problem mit der großen Liga. Durch die lange Saison wird in diesem Jahr aber viel mehr gegen Ende entschieden. Es kommt darauf an, wer den längeren Atem hat. Wir haben letztes Jahr, bei unserem Zwischenspurt bewiesen, dass wir es können.

Warum gelingt Ihrem Team erneut der Klassenerhalt?

Weil wir trotz vieler Abgänge im Kern der Mannschaft zusammengeblieben sind. Viele Spieler sind schon etliche Jahre dabei, zudem haben wir uns mit unseren Neuzugängen verstärkt. Mit unserem mannschaftlichen Zusammenhalt und der Unterstützung des Publikums in unserer Halle werden wir es wieder schaffen.

Sollte es nicht klappen, bleiben Sie als Ur-Steißlinger dennoch dem TuS treu?

Das steht außer Frage. Steißlingen bleibt mein Verein, bis ich aufhöre mit dem Handball.