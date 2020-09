Fußball vor 3 Stunden

Steffen Kautzmann, Trainer des FC Radolfzell, vor dem Derby in Pfullendorf: „Tabellenführer liegen uns gut“

Das Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga steigt am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der Geberit-Arena. Wir haben uns im Vorfeld des Derbys mit beiden Trainern unterhalten. Hier: Steffen Kautzmann (FC Radolfzell).