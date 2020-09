3. Liga Frauen: SV Sinsheim – USC Konstanz (Samstag, 20 Uhr). – Als die vergangene Saison drei Spieltage vor dem eigentlich geplanten Ende abgebrochen wurde, standen die Volleyballerinnen des USC Konstanz als Regionalligameister und Aufsteiger in die 3. Liga fest. Auch wenn die Titelfeier ausfallen musste, freuen sich die Konstanzer, dass am Wochenende gleich zwei Aktiven-Teams in die 3. Liga starten.

Nachdem der Verein und Meistertrainerin Alina Lupu einvernehmlich entschieden hatten, sich zum Saisonende zu trennen, werden nun zwei alte Bekannte bei den Frauen an der Seitenlinie stehen.

Fußball Was heißt Fallrückzieher auf Japanisch? Der Neu-Rielasinger Ryotaro Tomizawa gibt die Antwort – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Mit Marie Bertschinger (geb. Dinkelacker) und Philipp Röhl übernimmt das Trainerteam, welches das Team vor einigen Jahren bereits in der Oberliga betreute. Während Röhl als Trainer und Spieler in der 3. Liga und Regionalliga aktiv war, machte Bertschinger, nach der Geburt ihres Sohnes 2019, Babypause.

Der Kader stand trotz des schwierigen Sommers bereits Anfang August. Ein namhafter Neuzugang ist Leonie Welsch, die Schwester der USC-Zuspielerin Franka Welsch. Neben Nadine Kwapil und Kim Maurmann, die beide aus der Konstanzer Jugend stammen, stoßen außerdem Hande Kabalak (VfB Friedrichshafen) und Maja Wanner (SV Bohlingen) zum Team.

Volleyball Leonie Welsch hat „große Lust auf den USC Konstanz“ Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag, 20 Uhr, spielen die Konstanzerinnen beim Vorjahresdritten Sinsheim. Dabei muss Röhl auf Bertschinger und Leonie Welsch verzichten, die aus beruflichen Gründen fehlen.

3. Liga, Männer: TV Waldgirmes – USC Konstanz (Samstag, 20 Uhr). – Auch begünstigt durch den Corona-bedingten Abbruch der Saison schafften die USC-Männer zuletzt den Klassenerhalt. Auch in diesem Sommer gab es wieder einen kleineren Umbruch.

Während Diagonalangreifer Erik Hammer aus beruflichen Gründen in die zweite Mannschaft wechselt, verlässt der langjährige Außenangreifer Marc Mundt die Bodensee-Region und schließt sich Drittliga-Aufsteiger Botnang an.

Jonathan Rodler (USC Konstanz) bei der Ballannahme, hinten Paul Kaltenmark. | Bild: Peter Pisa

Aus gesundheitlichen Gründen hat Trainer Timo Meßmer den USC Konstanz verlassen. Dafür steht nun der erfahrene ehemalige Friedrichshafener Artur Karczynski an der Seitenlinie. Auch auf Spielerseite gibt es vielversprechende Neuzugänge. So wechselt der erst 16-jährige Nicolas Hartung aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft.

Überlingen Vier „Beach Days“ – dieses Mal auf der Zimmerwiese beim Busbahnhof Das könnte Sie auch interessieren

Außenangreifer Steffen Iberl kommt aus der eigenen Reserve. Der talentierte Außenangreifer Dominik Wolfensberger spielte zuletzt für den TSV Mimmenhausen II, Diagonalangreifer Lennart Littmann kommt aus der VfB-Jugend. Mit Rafael Dürr kommt zudem ein alter Bekannter zurück. Der ehemalige Profi spielte bereits mehrere Jahre für den USC Konstanz.

„Für uns gilt erstmal das Ziel als Mannschaft zu wachsen und wettbewerbsfähig zu sein“, sagt Trainer Karczynski vor dem Saisonstart in Waldgirmes. Für den USC Konstanz geht es also schnellstmöglich darum, Punkte einzufahren und sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen. (roe)