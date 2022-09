2. Bundesliga: HSC 2000 Coburg – HSG Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, HUK-Coburg Arena). – Nach einem Jahr ist die HSG Konstanz zurück. Zurück in der 2. Handball-Bundesliga und zurück in den großen Arenen. Der Saisonauftakt führt sie am Samstag in Coburg beim Ex-Erstligisten direkt in eine solche.

Kein Wunder, dass der Konstanzer Trainer Jörg Lützelberger strahlt: „Man spürt den Spirit in der Mannschaft und die Lust auf den ersten Wettkampf. Alle, inklusive Trainer, freuen sich auf das erste Match.“

Ein Jahr lang hatte das Lützelberger-Team täglich, in der Regel zweimal, hart gearbeitet. Wollte unbedingt zurück in Liga zwei. Wohlwissend, was es dort erwartet. Mannschaften, die deutlich erfahrener sind. Doch genau das macht den Reiz aus. „Als Sportler will man sich immer mit den Besten messen“, ist für Lützelberger klar.

Auch wenn es in dieser Saison mit dem drittjüngsten Kader der Liga – Durchschnittsalter 23,31 Jahre – den einen oder anderen Rückschlag geben wird, so werden die Spieler an dieser Herausforderung wachsen. „Dafür müssen wir alle zusammenstehen. In guten wie in schlechten Zeiten“, so der 37-Jährige.

Wiedersehen mit Felix Jaeger

In Coburg kann sein Team befreit aufspielen. Die Oberfranken hatten sich mit acht Neuzugängen gut verstärkt, darunter der Ex-Konstanzer Felix Jaeger aus Würzburg und sein Zwillingsbruder Max aus Erlangen. Traditionell sind die Ansprüche in Coburg hoch und das Ziel 1. Bundesliga auf der Agenda.

Lützelberger: „Coburg hat eine sehr hohe Qualität und viel Erfahrung. Sie haben den Anspruch, das erste Heimspiel gegen einen Aufsteiger gewinnen zu müssen. Sonst haben sie schlechte Laune.“

Dass seine Mannschaft dem einiges entgegenhalten möchte und kann, hat sie insbesondere in der zweiten Hälfte gegen den Erstligisten VfL Gummersbach im DHB-Pokal gezeigt.

Mit einer beherzten, couragierten Vorstellung, einer auch spielerisch ansprechenden Leistung und einer immer besser im Zusammenspiel mit den Torhütern funktionierenden Deckung. Coburg war in der 2. Bundesliga jedoch bislang ausnahmslos gegen die HSG erfolgreich. Dreimal mit jeweils drei Toren war der HSC 2000 siegreich.

Lust auf die große Zweitliga-Bühne

Auf der Bühne 2. Bundesliga verspürt Lützelberger große Lust, sich „mit starken Gegnern in tollen Arenen zu messen.“ Ganz genau wie seine Schützlinge. Leon Grabenstein etwa hatte zuletzt mit 16 Paraden geglänzt. Für den HSG-Coach Ausdruck einer Entwicklung, die vor einem halben Jahr eingesetzt hatte.

Schon damals zeigte Grabenstein in den Trainingseinheiten eine starke Weiterentwicklung, doch „in den Wettkämpfen ist noch nicht der Knoten geplatzt“. Die Umstellung der Abwehr ist noch nicht fertig, aber „es geht in eine gute Richtung.“

Zudem trumpfte Neuzugang Sebastian Hutecek auf. Auch hier gibt sich der Wahl-Lindauer zurückhaltend. Es sei die klar beste Performance des Mittelmanns im HSG-Trikot gewesen. „Wir werden ihm weiter die nötige Zeit geben. Er arbeitet sehr hart und professionell.“

Mit den Erfahrungen aus dem Duell gegen den zwölffachen Deutschen Meister wartet nun die nächste große Herausforderung. Dabei wird von Beginn an eine konzentriertere Vorstellung nötig sein. „Wobei“, so der Konstanzer Trainer mit Blick auf das Pokalspiel, „ich eher sehe, dass wir im Lauf der Spielzeit mit gezielten Anpassungen und Lösungen den Abstand zwischen uns und der extrem hohen Qualität Gummersbachs verringert haben.“

Gas geben – an jedem Spieltag

Ein guter Punkt für das eigene Selbstvertrauen. „Das zeigt uns, dass wir auch bei einem Rückstand von sieben Toren zur Halbzeit überhaupt nicht traurig sein müssen.“

Gas geben, große und kleine Dinge verändern und mit Selbstbewusstsein bis zum Schluss um das beste Ergebnis kämpfen, ist somit das Ziel. „An jedem Spieltag, egal gegen welchen Gegner.“ (joa)