Landesliga Baden-Württemberg: Seit fünf Jahren gibt es die Konstanz Pirates, und nach wie vor hat das American-Football-Team vom Bodensee eine blütenweiße Weste. Lediglich ein Virus konnte bisher den steilen Aufstieg bremsen, aber nicht stoppen. Ohne jegliche Niederlage wurden die Pirates zwei Mal Meister und stiegen jeweils auf.

Somit sind die Konstanzer in der Landesliga Baden-Württemberg angekommen, die nun die Saison 2022 startet. Die Konstanz Pirates werden zum Saisonauftakt bei den Ludwigsburg Bulldogs antreten (Samstag, 16. April, Kickoff 15 Uhr), das erste Heimspiel bestreiten sie am 30. April im Bodenseestadion, wenn die Badener Greifs zu Gast sind (Kickoff 15 Uhr).

Konstanz Konstanzer Footballer packen an: Die Pirates erschaffen sich eine Heimat im Bodenseestadion Das könnte Sie auch interessieren

American Football boomt auch im Kernland des klassischen Fußballs, wie die Einschaltquoten und das große Interesse beim Super Bowl zeigen. Von diesem Boom konnten in den letzten Jahren auch die Pirates profitieren, denn bevor coronabedingt die Zuschauerzahlen begrenzt waren, verfolgten zum Teil mehr als 1000 Zuschauer die Spiele des Konstanzer Teams.

Und diese Erfolgsstory würde man im Bodenseestadion natürlich gerne weiterschreiben. Denn nicht nur sportlich hat man sich auf die neue Saison vorbereitet, in Eigenarbeit wurde auch das Bodenseestadion renoviert in der Hoffnung, ohne Auflagen wieder vor stattlicher Kulisse spielen zu können. Nach einer abgebrochenen und einer reduzierten Spielzeit stehen nun wieder zwölf Spiele auf dem Pirates-Programm.

Die Spiele der Pirates Kickoff jeweils 15 Uhr: 16. April: Ludwigsburg Bulldogs – Konstanz Pirates, 23.April: Kornwestheim Cougars – Konstanz Pirates, 30. April: Konstanz Pirates – Badener Greifs (Karlsruhe), 14. Mai: Heilbronn Salt Miners – Konstanz Pirates, 21. Mai: Konstanz Pirates – Heilbronn Salt Miners, 28. Mai: Konstanz Pirates – Tauberfranken Wolfpack (Bad Mergentheim), 4. Juni: Neckar Hammers (Villingen-Schwenningen) – Konstanz Pirates, 18. Juni: Konstanz Pirates – Ludwigsburg Bulldogs, 25. Juni: Konstanz Pirates – Kornwestheim Cougars, 17.Juli: Badener Greifs – Konstanz Pirates, 30. Juli: Tauberfranken Wolfpack – Konstanz Pirates, 6. August: Konstanz Pirates – Neckar Hammers

Natürlich stellt sich bei einem Aufsteiger stets die Frage, ob es nun zunächst um den Klassenerhalt geht oder aber, wie im Fall der Pirates schon zwei Mal geglückt, ein ungeschlagener Durchmarsch gelingt. „Wir sind nun in einer Liga angekommen, in der alle Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau sind, in der jeder jeden schlagen kann“, glaubt Head-Coach Zeki Öztürk.

Er weist auf wichtige Details hin: „Durch eine Neustrukturierung der Liga ist es vergangenes Jahr so gewesen, dass drei Teams aus der Oberliga in die Landesliga, in der wir nun der Neuling sind, abstiegen sind. Somit hat sich das Niveau nochmals verdichtet und die Unterschiede werden nicht mehr so groß sein wie in den Vorjahren.“

Verstärkungen aus den USA

Muss sein Team daher bald mit der ersten Niederlage der Vereinsgeschichte klar kommen? „Es ist immer schwer, eine Mannschaft, die noch nie ein offizielles Spiel verloren hat, auf eine Niederlage vorzubereiten. Wir denken immer an unser Potenzial. Solange die Jungs richtig Spaß haben, denken wir nicht ans Verlieren!“, so Öztürk.

Ein wichtiger Mosaikstein für den Erfolg im Vorjahr war sicherlich die Verpflichtung von Lawrence Williams, der mit seiner Routine nicht nur die Abwehr stabilisierte, sondern auch im Training seine Erfahrung an die Mitspieler weitergab.

Handball Zufriedenheit trotz Niederlage bei der HSG Konstanz II Das könnte Sie auch interessieren

Mit Devon Woods wurde nun ein weiterer Spieler geholt, der als Linebacker das Niveau des Teams anheben soll. Der 29-jährige US-Amerikaner aus Miami hat bereits bei den Berlin Thunderbirds Erfahrung in Deutschland sammeln können.

Auf eine Stärke seines Teams hofft der Konstanzer Trainer auch nun in der Landesliga setzen zu können: „Wir haben uns immer als sehr nervenstarkes Team präsentiert. Auch als wir zeitweise hinten lagen, behielten wir die Nerven und haben dann letztlich auch gesiegt. Klar ist es so, dass wir dieses Jahr von der ersten Sekunde an konzentriert spielen müssen, weil es nun immer schwieriger wird, wieder zurück ins Spiel zu kommen.“