Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – TSV Ilshofen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Am Sonntag startet der 1. FC Rielasingen-Arlen mit dem Heimspiel gegen in den Tabellenvorletzten, den TSV Ilshofen, in die Rückrunde. Das Kuriose dabei: In