Leichtathletik: Beim Abschlusswettkampf der Kinderleichtathletik-Serie in der Unterseehalle in Radolfzell freute sich der Veranstalter über 193 Kinder von sechs bis elf Jahren aus dem ganzen Bezirk Hegau-Bodensee, die mit großer Begeisterung nach gemeinsamer Aufwärmung im letzten Wettkampf der Saison um Meter und Sekunden kämpften. 23 Mannschaften aus zehn Vereinen waren am Start. Die in ganz Deutschland anerkannte Kinderleichtathletik (KiLa) erleichtert auf motivierende Art den Einstieg in die leichtathletischen Disziplinen mit alternativen Angeboten zum Laufen, Springen und Werfen und fördert durch den Mannschaftsgedanken das gemeinschaftliche Erleben und das gemeinsame Wetteifern. Der Vorteil ist zudem, dass für die Durchführung weder ein großes Stadion und ausgebildete Kampfrichter noch eine aufwändig aufzubauende Zeitmessanlage notwendig sind. So können auch kleinere Vereine eine KiLa-Veranstaltung durchführen.

Voller Einsatz – wie hier beim Hochweitsprung – wurde vom Nachwuchs in der Unterseehalle gezeigt. Bild: Verein | Bild: Winfried Herzig

Neben den Tagessiegern wurde gleichzeitig die Gesamtrangliste der Mannschaften ermittelt. Die besten drei Ergebnisse aus vier Veranstaltungen wurden addiert, und den Siegern winkte eine Prämie für die Mannschaftskasse. Zudem sind die jeweiligen Bezirkssieger für den Badischen Kinderleichtathletik-Cup im kommenden Frühjahr in Freiburg qualifiziert.

In der U12 ging es dabei um Scherhochsprung, Additionsweitsprung, Medizinballstoßen und Hürdenhindernisstaffel. Am Ende gelang den „Radorunners“ von der LG Radolfzell der Sprung auf den ersten Platz knapp vor den „Floppys“ vom PTSV Konstanz. Über den dritten Platz freuten sich die „B-Tigers“ vom TSV Bodman. Platz eins in der Gesamtwertung ging ebenfalls an die „Radorunners“ aus Radolfzell.

U10 mit größtem Teilnehmerfeld

Das größte Teilnehmerfeld gab es wie bereits in den vorangegangenen Wettbewerben in der Altersklasse der U10. Hier gingen zehn Mannschaften an den Start. Am Ende konnte sich die Mannschaft „Schneller Blitz I“ von der LG Radolfzell vor den „Schwaketensprintern“ vom PTSV Konstanz und den „Black Panthern“ vom TSV Bodman durchsetzen. Der Gesamtsieg der Bezirksserie ging an die Mannschaft des PTSV Konstanz, die „Schwaketensprinter“.

Bei den Kleinsten in der Altersstufe U8 gewann die Mannschaft „Starke Löwen I“ aus Radolfzell die Tages- wie auch Gesamtwertung der Kinderleichtathletikserie im Bezirk. Platz zwei teilten sich ihre Teamkollegen „Starke Löwen II“ mit der Mannschaft „TG Tigers“ aus Stockach. Die gelungene Veranstaltung in Radolfzell mit tollen Leistungen sowie reibungslosem Ablauf und guter Organisation macht bereits jetzt schon Lust auf die nächste Saison. (her)

Weitere Ergebnisse

U12: 4. Bezirksmannschaft (TuS Iznang, LG Salemertal, TG Stockach), 5. LG Radosprinter, 6. StTV Singen Hohentwielblitze.

U10: 4. TV Engen Die flietzer Gäng, 5. StTV Singen Honteraser, 5. TG Stockach TG Tiger, 7. Bezirksmannschaft (TuS Iznang, LG Salemertal), 8. LG Radolfzell Schneller Blitz 2, 9. TSV Aach- Linz TSV Kids, 10. TuS Steißlingen Mindlestaljumper

U8: 4. TV Engen Die Turbomäuse, 5. PTSV Konstanz die Kaulfloppys, 6. Bezirksmannschaft (TuS Iznang, LG Salemertal, TSV Bodman, TSV Aach-Linz), 7. StTV Singen Hohentwielstrolche