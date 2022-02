Fußball-Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim – FC 03 Radolfzell 1:2 (1:1). – Mit einem Blitzstart ging der FC 03 Radolfzell schon in der 2. Minute durch Elias Christiansen in Führung. Die Gastgeber antworten mit wütenden Angriffen und hatten nun mehr vom Spiel. In der neunten Minute wurde dies mit dem Ausgleich durch Benjamin Radke belohnt. Radolfzell war in dieser Phase zwar unter Druck, agierte aber stets konzentriert und ließ in der Folge nur wenige Torchancen zu.

Nach dem Wechsel war der FC 03 Radolfzell die bessere Mannschaft. Der SV Kuppenheim hatte zwar mehr Ballbesitz, die Gäste spielten sich aber durch schnelle Überbrückung des Mittelfeldes gute Konterchancen heraus. Die einzig nennenswerte Möglichkeit der Gastgeber vereitelte der Radolfzeller Torwart Pascal Bisinger mit einer tollen Parade. In der 79. Minute brachte Daniel Wehrle einen Flachpass auf Yves Graf, der den Ball stark annahm, seinen Gegenspieler gekonnt aussteigen ließ und sein erstes Verbandsliga-Tor erzielte.

Große Moral gezeigt

Die Gastgeber warfen nun noch einmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Radolfzeller hielten aber mit einem Rumpfkader, nur elf Feldspieler hatten die Fahrt nach Kuppenheim angetreten, dem Druck stand und sicherten sich nach einer starken Leistung einen wichtigen Sieg. (mex)

FC Radolfzell: Bisinger (Tor); Swiderski, Zimmermann, Gutacker (66. Wehrle), Christiansen, Graf, Heuel, Schädler (89. Stricker), Beha, Schmidt, Krieg. – Tore: 0:1 (2.) Christiansen, 1:1 (8.) Radke, 1:2 (79.) Graf. – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 150.