Eine Woche nach der Bahneröffnung in Engen folgten die Bezirksmeisterschaften der U12 bis U16 in Singen. Die schnellsten Sprinter waren bei den M15 Ben Bohuschke (LG Radolfzell) mit 12,52sek über 100m, gefolgt von Vereinskamerad Samuel Köbele in 12,73sek. Max Rohse vom TV Engen gewann auf der 80m-Hürdenstrecke in 12,92sek. Er sprang ohne Konkurrenz 1,56m hoch und gewann zudem den Speerwurf mit 25,25m. Stark präsentierte sich Maurizio Axmann in der M14. Er gewann mit großem Abstand über 800m in 2:23,96min. Leo Bläs (LG Radolfzell) übersprang als Sieger 1,50m, genauso wie Mika Kemper und Joshua Kuba (beide TV Engen). Nachwuchskaderathlet Lars Waitschull (TSV Aach-Linz) überzeugte im Kugelstoßen mit 10,39m und 40,37m im Speerwurf.

Bei den W15 war Franziska Feußner (LG Radolfzell) die Schnellste auf den 800 Metern in 2:34,80min. Mehrkämpferin Lea Brauner (StTV Singen) verbesserte sich deutlich über die 80m Hürden auf 12,63sek und gewann hier wie im Weitsprung (4,89m) und im Speerwurf (31,73m). Sofia Möhler (LG Salemertal) siegte im Kugelstoßen mit 9,13m vor Pauline Arians (TV Engen, 9,09m). Maya Joham vom TV Rielasingen war die Schnellste über 100m (13,86sek) und über 800m (2:34,00min) bei den W14. Auch die Bezirksmeisterschaft über 80m Hürden holte sie sich in 13,25sek. Jule Deifel (PTSV Konstanz) gewann im Hochsprung (1,47m), im Weitsprung (4,56m) und im Kugelstoßen (7,59m).

Bei 13-Jährigen verbesserte Maik-Leon Hoppe (TV Engen) seine Bestzeit über 75m auf 9,51sek und gewann mit gewaltigem Abstand. Gewonnen hat er auch den 60m-Hürdenlauf in 10,39sek in neuer Bestzeit sowie das Kugelstoßen mit 11,21m. Hinter Elias Schwarzkopf (StTV Singen), der starke 4,88m im Weitsprung erzielte, wurde Hoppe Zweiter mit 4,59m. Jakob Kresalek (PTSV Konstanz) verbesserte sich im Hürdenlauf auf 10,45sek, sprang als Sieger 1,40m hoch und warf den 200g-Ball auf 56,50m. Auch im Kugelstoßen zeigte er mit 10,18m eine sehr gute Leistung. Alle drei haben schon wenigstens eine Norm für den Regionalkader erreicht. Die Staffel des TV Engen (Jan Sprenger, Lasse Hoffmann, Sedric Saur, Maik-Leon Hoppe) holte sich in 40,32sek den Bezirksmeistertitel.

In der W13 ragt Panah Elina Haghighat (LG Radolfzell) heraus. 10,52sek über 60m Hürden sind ebenso stark wie 4,75m im Weitsprung und 10,62sek über 75m. Auch im Kugelstoßen holte sie sich den Bezirksmeistertitel mit 7,88m. Über 800m siegte Laura Zieger (TV Rielasingen) in 2:46,42min vor Maria Küppers (LG Radolfzell) in 2:49,79min und Amy Müller (TV Engen/2:49,82min), die sich aber im Ballwurf auf 43,50m steigerte. Manon Urbanek (TV Konstanz) übersprang als Siegerin im Hochsprung 1,43m. Alle Leistungen liegen im Bereich der Kadernormen.

Bei den M12 siegte Erik Elsner (LG Radolfzell) mit 10,30sek über 75m mit deutlichem Vorsprung. Im Weitsprung erreichte er starke 4,61m. Auch über 800m war er nicht zu schlagen (2:37,43min). Sedric Saur (TV Engen) gewann den 60m-Hürdenlauf in 11,15sek. Valentin Lang (LG Radolfzell) war der beste Werfer der M12 mit sehr guten 41m. In der W12 gewann Anna Lohr vom TSV Aach-Linz über 800m deutlich in 2:37,47min. Auch im Weitsprung (4,17m) und über 75m war sie nicht zu schlagen (11,28sek). Enya Minge (TV Engen) gewann im Ballwurf mit 33m. Ebenso gewann die U14-Staffel (4x75m) der LG Radolfzell (Blanc Bayha, Ruby Wassmer, Maria Küppers, Panah Elina Haghighat) in 42,90sek.

Benjamin Link vom PTSV Konstanz gewann bei den M11 über 50m (9,09sek), über 800m (2:56,99min), im Weitsprung (3,29m) und im Ballwurf (30,50m). Jan Strittmatter (LG Radolfzell) dominierte bei den M10 mit 8,01sek über 50m, 2:51,42min und 3,57m im Weitsprung. Den Schlagball entschied Oskar Buhl (PTSV Konstanz) für sich.

In der W11 siegte Mara Elsner (LG Radolfzell) über 50m in 7,97sek vor Lotte Nagel (PTSV Konstanz, 8,00sek) und Lea Thümmlich (TSV Bodman, 8,04sek). Nagel übersprang starke 1,27m. Elsner (3,85m) und Nagel (3,83m) machten auch den Sieg im Weitsprung untereinander aus. Ihren Sieg holte sich Nagel im Ballwurf mit 30m. Bei den jüngsten Mädchen (W10) gewann Maire Kristina Maier vom TSV Bodman viermal (50m in 8,38sek, 800m in 2:59,89min, Weitsprung mit 3,65m, Ballwurf mit 26m). Die 4x50m-Staffel des StTV Singen mit Maja Czech, Karolin Karkola, Emma Philipp und Sophie Schwarzkopf gewann in 31,95sek. (her)