Der Auftakt der neuen Stabhochsprungserie in Baden-Württemberg, die die ersten beiden Stationen in Engen hat, war ein voller Erfolg. Auf Initiative von Anjuli Knäsche, die Cheftrainerin in Leinfelden-Echterdingen ist, ursprünglich aus Kiel stammt und den Cup aus Schleswig-Holstein kennt, wurde die Serie aus vier Springen in Zusammenarbeit mit dem TV Engen ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem Stützpunkt Stuttgart unter der Leitung von Landestrainer Stephan Munz und Regionalkadertrainer Bereich Hegau-Bodensee, Winfried Herzig (TV Engen), lief die Planung mit dem Ziel, den Nachwuchs im Stabhochsprung zu fördern, seit Januar auf Hochtouren. Durch örtliche Sponsoren, den Vereine und den Landesverband gab es ein Veranstaltungs-T-Shirt für alle Wettkämpfer und Kampfrichter und attraktive Preise für die drei Erstplatzierten. Die Höhen-Addition aus drei Springen ergibt die Reihenfolge in der Wertung.

Interessant wurde das Springen vor allem dadurch, dass die Springergruppe von Leszek Klima aus Leverkusen zu Gast in Engen war. Darunter zwei ukrainische Sportler, die für internationales Flair sorgten. Auch viele Schweizer Athleten aus Amriswil und Schaffhausen ergänzten das interessante Starterfeld. So erhielten die Nachwuchsathleten wertvollen Anschauungsunterricht.

Die höchsten Sprünge absolvierten Sebastian Vogt (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 4,90m und Ilya Kravchenko (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 4,80m, gefolgt von Ben Bichsel (LG Radolfzell) mit 4,50m und Mike Buob (Amriswil, Schweiz). Bei den Frauen übersprang Katharina Bauer (TSV Bayer 04 Leverkusen) 4,00m und Luzia Herzig (TV Engen) und Tamineh Steinmeyer (WGL Schwäbisch Hall) jeweils 3,70m. Die jüngsten Springer waren Enya Minge (W12, TV Engen), die 1,70m übersprang und Joshua Beck (M 12, LG Leinfelden-Echterdingen), der 2m meisterte.

Ergebnisse der Nachwuchsathleten: W13: Amy Müller (TV Engen), 1,90m; M14: Quentin Roth (Östl. Bodenseekreis) 2,60m, Leo Bläs LG Radolfzell), 2,20m; W14: Polina Stepanchenko (Bayer Leverkusen), 3,30m, Lina Strittmatter (LG Radolfzell), 2,10m, Hannah Kilgus (LG Radolfzell, 2,10m; M15: Tim Rodinger (Schwenningen), 2,70m, Ben Bohuschke 2,10m; W15: Filippa Voss (TV Konstanz), 2,40m, Charlotte Brandes (TV Konstanz), 2,10m; MU18: Jamie Buob (TG Amriswil) 4,20m, Michael Lüthi, (LC Schaffhausen), 3,20m; WU18: Leonie Setz (LC Schaffhausen, 2,70m, Emma Pfitzner LG Leinfelden-Echterdingen), 2,60m; MU20: Daniel Lekl (LC Schaffhausen), 3,10m. (her)