von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Beim sonnigen Abschluss der Leichtathletiksaison im Konstanzer Schwaketenstadion starteten einige Athleten der neu gegründeten Fördergruppe des Bezirks in den Jahrgängen 2010 bis 2008 und empfahlen sich mit recht guten Leistungen.

Bester Athlet dieser Vierkämpfe war der 13-jährige Lars Waitschull vom TSV Aach-Linz, der mit 1738 Punkten mit deutlichem Abstand vor Joshua Kuba (TV Engen, 1620 Punkte) und Maurizio Axmann (StTV Singen, 1609 Punkte) gewann. Im Hochsprung sprang er in seinem ersten Wettkampf gleich sehr gute 1,44m und glänzte im Ballwurf mit glatten 50 Metern. Über 75m (10,72 Sekunden) und im Weitsprung (4,47m) war er nicht zu schlagen. Auch Joshua Kuba sprang im ersten Hochwettkampf 1,44m. Maurizio Axmann hatte seine besten Ergebnisse im Hochsprung (1,48m) und im Weitsprung 4,39m). Mika Kemper (TV Engen) als Vierter sprang ebenfalls 1,48m hoch und erreichte damit die Norm für das Talentsportfest in Mannheim am 16. Oktober. Die Vierkampfkonkurrenz der Zwölfjährigen gewann Felix Hamburger mit 1409 Punkten vor Jakob Dayal, der 1395 Punkte schaffte (beide Radolfzell). Maik-Leon Hoppe (TV Engen) wurde Dritter mit 1303 Punkten. In der Mannschaftswertung lag der TV Engen (Kuba, Kemper, Hoppe) mit 4466 Punkten vor der LG Radolfzell (Bläs, Hamburger, Dayal) mit 4332 Punkten.

In der Klasse W13 siegte Marija Zubcic vom StTV Singen (1658 Punkte) vor Hannah Kilgus (LG Radolfzell), die 1621 Punkte erreichte. Ihre Vereinskameradin Lina Strittmatter wurde Dritte mit 1579 Punkten. Marija Zubcic sprang mit 4,22m am weitesten und mit 1,32m am höchsten. Die zwei Siegerinnen in der Klasse der 12-jährigen Mädchen erreichten sehr gute Punktezahlen in ihren Vierkämpfen. Die Siegerin Manon Urbanek vom TV Konstanz kam auf die Tagesbestleistung von 1679 Punkten und hatte ihre besten Ergebnisse im Hochsprung (1,36m) und Weitsprung (4,22m). Elina Haghighat aus Radolfzell lag nur zwei Punkte hinter der Siegerin und konnte mit dem besten Weitsprung des Tages von 4,59m glänzen. Über 75m in 10,90 Sekunden war sie Schnellste der Mädchen. Dritte wurde Marla Küppers (LG Radolfzell) mit 1450 Punkten. In der Mannschaftswertung kam die LG Radolfzell (Haghighat, Kilgus, Strittmatter) auf 4877 Punkte. (her)