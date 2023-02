Leichtathletik: Der Bezirk Hegau-Bodensee glänzte am zweiten Tag der Badischen Hallen-Nachwuchsmeisterschaften in Mannheim mit 18 teilnehmenden Athleten aus vielen Vereinen nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allem auch mit einer Vielzahl von Medaillen und wie am Vortag bei den Älteren (siehe Artikel unten) auch durch richtig starke Leistungen.

Zweifacher Doppelerfolg

Mit viel Ehrgeiz und vollem Einsatz gelang Maya Joham (W15, TV Rielasingen) ein Doppelerfolg. Sie gewann zunächst über 60m Hürden in 9,47 Sekunden nach starkem Vorlauf (9,21 Sekunden) Gold, lief dann über 800m mit einem tollen Endspurt in 2:28,88 Minuten ein taktisch und läuferisch starkes Rennen und holte auch hier verdient die Goldmedaille.

Das gleiche Kunststück gelang auch Maik-Leon Hoppe (M14, TV Engen), der im Kugelstoßen mit 12,23m und Bestleistung gewann. Auch über die 60m Sprintstrecke ließ er die Konkurrenten nach 7,58 Sekunden (Vorlauf 7,52 Sekunden) weit hinter sich.

Jakob Kresalek (M 14, PTSV Konstanz) sammelte sogar drei Einzelmedaillen. Das Multitalent wurde Zweiter hinter Hoppe über 60m in 7,99 Sekunden und sorgte für einen Doppelsieg des Bezirks. Auch im Kugelstoßen gelang ihm mit den Stoß auf 10,75m eine Bestleistung, und mit dem Gewinn der Silbermedaille war auch das Kugelstoßen fest in der Hand des Bezirks. Die dritte Medaille holte er im Weitsprung mit einem Satz auf starke 5,27m (Bestleistung), was Bronze für ihn bedeutete.

Über Silber und Bronze durfte sich Mika Kemper vom TV Engen freuen. Der M15-Athlet sprintete über die 60m-Hürdenstrecke in 9,33 Sekunden (Bestleistung) auf Platz drei, und im Hochsprung landete er nach übersprungenen 1,66m auf dem zweiten Platz.

Im Stabhochsprung starteten zwei Athletinnen der LG Radolfzell. Lina Strittmatter (W15) lag am Ende mit 2,30m und einem Fehlversuch weniger auf Platz zwei vor ihrer Vereinskameradin Hannah Kilgus, die ebenfalls 2,30m (Bestleistung) übersprang. Den Sprung aufs Podest schaffte auch Marija Zubcic vom StTV Singen (W15), die im 5-er Sprung mit 15,61m die Silbermedaille holte, genau wie ihr Vereinskamerad Maurizio Axmann (M15), der beim 5-er Sprung 16,38m weit kam und sich damit Bronze sicherte.

Elina Haghighat von der LG Radolfzell holte ebenfalls Bronze. Im Weitsprung wurde sie Dritte mit 4,66m. Die 4x100m U16 Mixed-Staffel des TV Engen vervollständigte die Sammlung der Medaillen an diesem ereignisreichen Tag für den Leichtathletik-Bezirk. Svenja Bär, Amy Müller, Mika Kemper und Maik-Leon Hoppe sprinteten nach 53,38 Sekunden als Drittplatzierte durchs Ziel und gewannen damit die Bronzemedaille.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Leichtathletik-Regionalkader gut und breit aufgestellt ist und die Nachwuchsarbeit in guter Zusammenarbeit mit den Vereinen Früchte trägt. (her)

Weitere Ergebnisse

M14: 60m Hürden: 5. Jakob Kresalek 15,90 Sekunden, Weitsprung: 6. Elias Schwarzkopf (StTV Singen), 4,68m

M15: 800m: 6. Maurizio Axmann (StTV Singen), 2:21,22 Minuten, Kugelstoßen: 5. Phileas Fröde (TV Engen) 10,64m

W14: 60m Finale: 9. Mia Demasi (TV Rielasingen), 9,04 Sekunden,12. Amy Müller (TV Engen) 9,36 Sekunden, 800m: 7. Amy Müller, 2:53,23 Minuten, 60m Hürden: 4. Elina Haghighat Panah (LG Radolfzell) 10,13 Sekunden, 8. Laura Zieger (TV Rielasingen) 10,41 Sekunden

W15: 60m: 5. Maya Joham (TV Rielasingen), 8,39 Sekunden, 7. Hannah Kilgus (LG Radolfzell), 8,46 Sekunden, 9. Marie Högel (TSV Aach-Linz), 8,60 Sekunden, 60m Hürden: 5. Marie Högel 9,72 Sekunden), Weitsprung: 5. Marija Zubcic (StTV Singen) 4,65m, Kugelstoßen: 5. Lea Geisbusch (TV Rielasingen), 8,10m

U16: 4x100m 5. TV Rielasingen (Laura Zieger, Maya Joham, Lea Geisbusch, Mia Demasi) 59,48 Sekunden