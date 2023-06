Leichtathletik: Die Sprinter des Bezirks Hegau-Bodensee sind bei den Badischen Meisterschaften in Schutterwald so richtig in Schwung gekommen und haben auf den Strecken bis 400m etliche Siege und Podestplätze geholt. Den Hattrick mit drei Siegen schaffte Elias Keller (TV Engen). Der 18-jährige Hürdenspezialist gewann in der Altersklasse U20 zunächst die 100m in 11,13 Sekunden in persönlicher Bestleistung (PB), danach über 110m Hürden in 14,56 Sekunden und dann auch noch über 400m Hürden in tollen 54,48 Sekunden (PB). Damit ist er auf einem guten Weg zur Vorbereitung für die Deutsche Jugendmeisterschaft, die Ende Juli in Rostock stattfindet.

Das gleiche gilt für den ein Jahre jüngeren Finn Mühlbauer (TG Stockach), der den Wettkampf in Schutterwald als Vorbereitung für die Süddeutschen Meisterschaften am nächsten Wochenende nutzte. Mühlbauer wurde Dritter über 100m in 11,29 Sekunden und gewann die 110m Hürden in 14,55 Sekunden. Über 200m gelang ihm sogar noch eine Bestleistung mit 22,00 Sekunden. Damit ist der Stockacher ebenfalls ein heißer Kandidat für die Deutsche Jugendmeisterschaft in Rostock.

In die Reihe der starken Zeiten ordnete sich bei den Badischen Meisterschaften Emma Meser Pauner (WU18, TuS Iznang) ein. Sie sprintete die 200m in starken 26,17 Sekunden und holte damit Gold, nach 13,13 Sekunden und Platz sechs über 100m. Ebenso Gold gewann die gleichaltrige Franziska Feußner (LG Radolfzell), die das Ziel nach der Stadionrunde über 400m mit einem starken Endspurt in 61,12 erreichte. Silber nach einem knappen Rennen eroberte Joel Tutzschky (U20, LG Radolfzell) über 400m in 51,10 Sekunden. Über die gleiche Strecke überzeugte auch Mia Gottschlich (U20, TV Konstanz) mit 61,60 Sekunden.

Julia Schlien (TV Konstanz) sicherte sich die Bronzemedaille in 66,29 Sekunden. Die Top-Sprintergebnisse vervollständigte David Kattermann (LG Radolfzell) mit 50,74 Sekunden bei den Männern und Platz sechs. Damit schrammte er nur knapp an seiner Bestzeit vorbei. Zwei Mittelstreckler holten ebenfalls Medaillen. Tom Wilden (TuS Iznang) wurde über 800m Zweiter in starken 1:58,59 Sekunden und Moritz Zähringer (LG Radolfzell) wurde Dritter in der Männerklasse in 2:11,79 Minuten. Bronze holte auch Marie Kutscha (U18, TV Konstanz) über die 100m Hürden in 15,55 Sekunden.

Medaillen gab es zudem in den technischen Disziplinen. Sabrina Strötzel (TV Engen) holte Silber im Hochsprung der Frauen mit 1,50m. Fabien Braun (TV Engen) wurde ebenfalls Zweite. Sie kam im Kugelstoßen auf 12,35m und ist weiter auf einem guten Weg zu alter Stärke. Die Bronzemedaille gewann Jan Offenberg (U18, TV Engen) im Stabhochsprung. Er übersprang 3,30m. (her)

Weitere Ergebnisse

WU18: 200m: 12. Marie Kutscha 28,12 Sekunden, 110m Hürden: 4. Lea Brauner (TV Engen) 15,72 Sekunden, 8. Lilly Geßler (TV Engen) 16,08 Sekunden, 400m Hürden: 4. Lea Brauner (TV Engen) 69,51 Sekunden, Kugelstoßen: 4. Lilly Geßler 11,73m, 6. Lea Brauner 11,01m; Diskuswurf: 6. Pauline Arians (TV Engen) 27,30m, Speerwurf: Pauline Arians 28,35m; MU18: 100m: 8. Jovan Bakic (TV Konstanz) 11,80 Sekunden, Stabhochsprung: 6. Max Rohse (TV Engen) 2,90m, Kugelstoßen: 5. Max Rohse 11,99m; Speerwurf: 6. Nicholas Fink (TV Engen) 35,31m; Frauen: Weitsprung: Sabrina Strötzel (TV Engen) 4,97m; Männer: 1500m: 5. Elias Weber (TV Konstanz) 4:22,39 Minuten.