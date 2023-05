Leichtathletik: Vor allem die Langstreckenläufer nutzten den Läufertag im Konstanzer Bodenseestadion, um ihre Form auf der Bahn zu testen. Stark vertreten war der TV Konstanz. Luca Völkle erreichte über 5000m eine starke Zeit mit 15:13,72 Minuten. Er lag damit klar vor seinen Vereinskollegen Paul Snehotta (16:54,66 Minuten) und dem zeitgleichen Thomas Lohfink. Völkle agierte über 1500m als Tempomacher für Benedikt Bartels (U20), der sehr gute 4:10,14 Minuten schaffte und nach 4:12,31 Minuten ins Ziel kam. Nadja Willenborg (TV Konstanz) lief über diese Strecke gute 4:53,82 Minuten.

Über 400m präsentierte sich Joel Tutschky (U20) von der LG Radolfzell in 50,99 Minuten stark. Er gewann vor Tom Wilden (TuS Iznang, 51,94 Sekunden). Auch sein Vereinskollege David Kattermann erreichte in der Aktivenklasse mit 51,84 Sekunden eine gute Zeit. Im Sprint legte Finn Mühlbauer (U18, TG Stockach) die beste Zeit mit 11,29 Sekunden hin und auch über 200m präsentierte er sich bei ordentlichem Gegenwind in 22,81 Sekunden stark. Emma Meser Pauner vom TuS Iznang zeigte einen guten 100m-Sprint in 13,05 Sekunden.

Die U14 trugen parallel zum Läufertag ihre Bezirksmeisterschaften im Vierkampf aus. In der Altersklasse M13 gewann Quirin Wunder (TV Engen) mit 1650 Punkten. Seine besten Leistungen zeigte er im Hochsprung (1,44m) und im 75m-Sprint (10,78 Sekunden). Zweiter wurde Valentin Lang (LG Radolfzell) mit 1648 Punkten vor Tim Scheuble (TSV Aach-Linz) mit 1574 Punkten. Den Vierkampf der Zwölfjährigen gewann Niklas Fuchs (LG Radolfzell) mit 1312 Punkten knapp vor Tom Nicolas Rittersen (TV Konstanz, 1310 Punkte). Bei den Mädchen dominierte Ronja Svete (LG Radolfzell) klar. Sie gewann mit 1735 Punkten vor ihren Mannschaftskameradinnen Bianca Bayha (1577 Punkte) und Ruby Wassmer (1534 Punkte). Im Weitsprung gelang ihr ein Satz auf 4,33m und im 75m-Sprint sammelte sie mit 10,70 Sekunden viele Punkte.

Bei den W12 war Lotte Nagel (PTSV Konstanz) mit 1639 Punkten deutlich vor Maja Czech (StTV Singen, 1509 Punkte) und Lea Thümmrich (TSV Bodman, 1495 Punkte). Nagel überzeugte im Hochsprung mit 1,32m und im Weitsprung mit 4,19m.

Weitere Ergebnisse im Internet unter:

http://ladv.de