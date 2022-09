von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Zum zweitägigen großen Finale der Badischen Mannschaftsmeisterschaften der U12 bis U16 war der Ansturm auf das Bodenseestadion in Konstanz erfreulicherweise groß. Beim Nachwuchs boomt die Leichtathletik wieder. Es war eine der zahlenmäßig größten Veranstaltungen des Badischen Leichtathletikverbandes in dieser Saison. Dementsprechend war auch die organisatorische Herausforderung für den Veranstalter groß und führte zu großen Verzögerungen bei den Siegerehrungen. Schwierig gestaltet sich auch zunehmend, genügend Helfer und Kampfrichter für die Veranstaltungen zu finden.

Sportlich gesehen war aber das Mannschaftsfinale für den Bezirk ein großer Erfolg. Nicht nur, weil zwei Mannschaften die Vizemeisterschaft erringen konnten, sondern vor allem, weil sich insgesamt zwölf Mannschaften aus dem Bezirk qualifiziert hatten. Das zeigt, dass in den Vereinen die Nachwuchsarbeit fruchtet. Am ersten Tag des Events sicherte sich die LG Radolfzell bei den Mädchen in der Altersgruppe U16 den zweiten Platz in der Gruppe 3 mit knappem Abstand hinter dem Sieger. Franziska Feußner (2:31,55 Minuten über 800m) und Lina Strittmatter (Bestzeit über 800m in 2:39,34 Minuten) gehörten zu den fleißigsten Punktesammlerinnen. Die U16-Jungen der LG Radolfzell wurden Fünfte in der Gruppe 3, wobei hier Ben Bohuschke mit 12,42 Sekunden über 100m die meisten Punkte für die Mannschaft holte. Siebter wurde der TV Konstanz. Hier zeigte Lucian Schmiechen mit 2:22,84 Minuten eine ausgezeichnete Leistung über 800m. In der Gruppe 2 der Mädchen U16 lag die Mannschaft des TV Konstanz in der Endabrechnung auf Platz fünf.

Am zweiten Tag waren dann acht Mannschaften des Bezirks am Start. Das Highlight setzte der PTSV Konstanz, der bei den Mädchen U12 in der Gruppe 2 mit nur zwei Punkten Rückstand den zweiten Platz feiern konnte. Herausragend war hier Lotte Nagel, die 8,06 Sekunden über 50m sprintete, genau 4m weit sprang als beste U12-Athletin des Tages und den Ball auf 31,50m warf. Dreimal auf dem undankbaren vierten Platz lagen drei Mannschaften. In der Gruppe 2 der Jungen U14 war es die LG Radolfzell. Über die 80m-Hürdenstrecke überzeugte Felix Hamburger (10,62 Sekunden) ebenso wie im Hochsprung mit 1,48m. Auch die Ballwerfer Janis Mühlich (49,50m) und Hannes Bosch (48,50m) holten viele Punkte für ihr Team. Die U14-Mädchen der Startgemeinschaft Engen-Rielasingen steigerten sich deutlich im Vergleich zum Vorkampf und verfehlten nur um wenige Punkte den dritten Platz. Hier sammelte Amy Müller im Ballwurf mit 43m die meisten Punkte. Mehr als Platz vier war auch für die Jungen-U14-Startgemeinschaft Engen-Rielasingen nach etlichen Absagen im Vorfeld nicht drin. Das Glanzlicht setzte hier Maik-Leon Hoppe, der mit 9,50 Sekunden mit Abstand der schnellste Sprinter über 75m bei den U14 war. Siebte wurde die Mannschaft der Mädchen der LG Radolfzell in der Gruppe 2 der U14. Elina Haghighat Panah half ihrer Mannschaft mit vielen Punkten im Hochsprung (1,48m) und über 80m Hürden in 10,47 Sekunden. In der Gruppe 1 der Jungen U12 wurde die LG Radolfzell Fünfter. Dian Haghighat Panah sprang hier 1,28m hoch. Fünfter in der Gruppe 2 der Jungen U12 war am Ende der PTSV Konstanz, und in der Gruppe 1 der Mädchen U12 kam die Mannschaft des SV Bodman auf dem sechsten Platz. (her)

Ergebnisse

Gruppe 3 MJU16: 5. LG Radolfzell (4379 Punkte), 7. TV Konstanz (3886 Punkte), Gruppe 2 WJU16: 5. TV Konstanz (7176 Punkte), Gruppe 3 WJU16: 2. LG Radolfzell (4667 Punkte), Gruppe 2 MJU14: 4. LG Radolfzell (5937 Punkte), Gruppe 3 MJU14: 4. TV Engen (3377 Punkte), Gruppe 2 WJU14: 7. LG Radolfzell (6035 Punkte), Gruppe 3 WJU14: 4. Engen-Rielasingen (3667 Punkte), Gruppe 1 MJU12: 5. LG Radolfzell (3865 Punkte), Gruppe 2 MJU12: 5. PTSV Konstanz (2593 Punkte), Gruppe 1 WJU12: 6. Bodman (4240 Punkte), Gruppe 2 WJU12: 2. PTSV Konstanz (3110 Punkte).