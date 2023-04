Leichtathletik: Am zweiten Tag der Bahneröffnung startete die zweite Auflage des BW Stabi-Cup, eine Serie von sechs Springen in Baden-Württemberg im Engener Hegau-Stadion im Rahmen des ersten Saisonwettkampfes erfolgreich. Bei diesen Springen, die in Engen, Leinfelden und Sindelfingen durchgeführt werden, sammeln die Springer Höhenmeter aus mindestens drei Springen. Den Siegern winken attraktive Preise beim Finale am 11. Juni in Engen. Bei Kommentaren, Musik und mit Zuschauerunterstützung gaben die Athleten zum Auftakt ihr Bestes in dieser anspruchsvollen Disziplin.

Die Stabhochspringer der Trainingsgruppe des Bezirks Hegau-Bodensee um Trainer Winfried Herzig, die im Winter fleißig gearbeitet hatten, zeigten ihr Können bei überraschend schönem Wetter. Zudem gesellten sich mit fortschreitender Dauer viele Zuschauer um die Anlage und feuerten die Athleten lautstark an. Die Stabspezialisten Luzia Herzig (TV Engen) und Ben Bichsel (LG Radolfzell) nutzten die tolle Atmosphäre und überraschten sich selbst mit starken Leistungen zu Saisonbeginn.

Herzig überquerte im ersten Versuch glatt 4,00m und schaffte damit die B-Norm für die Deutschen Meisterschaften. Bei Bichsel war nach einer überzeugenden Vorstellung mit gelungenen Sprüngen erst bei 4,90m Endstation. Er überquerte 4,70m und erreichte damit die größte Höhe des Tages.

Der Stabhochnachwuchs zeigte ebenfalls starke Leistungen. Jan Offenberg (TV Engen) übersprang 3,20m und gewann in der U18 vor Ben Bohuschke (LG Radolfzell, 3,00m und PB) und Max Rohse (TV Engen, 2,70m und PB). Bei den Mädchen siegte Charlotte Brandes (TV Konstanz, 2,30m) vor Sofia Möhler (LG Salemertal, 1,70m). Nadine Bange (LAC Essingen) verbesserte sich auf 2,50m. Leo Bläs (LG Radolfzell, U18) gewann mit 3,00m vor Lars Waitschull (TSV Aach-Linz, 2,90m). Jakob Kresalek (M14, PTSV Konstanz) erreichte in seinem ersten Wettkampf tolle 2,60m. Lina Strittmatter (LG Radolfzell, W15) überquerte 2,30m. Finn Klöckler (M13) und Heiko Waitschull vom TSV Aach-Linz und Maximilian Rieker (TV Engen, beide M12), schafften in ihrem ersten Wettbewerb 1,40m und 1,30m. Dies gelang auch Daria Shafeieva (TV Engen) mit übersprungenen 1,30m.

Die Veranstaltung war eine Werbung für die Leichtathletik und für Stabhochsprung und ein Beweis für den guten Austausch der Vereine im Bezirk. (her)