Pünktlich zum Wettkampfstart öffnete der Himmel über Radolfzell beim ersten Freiluftwettbewerb der Werfer die Schleusen und der böige Wind tat sein Übriges, um Athleten, Kampfrichter und Betreuer auf eine harte Probe zu stellen. Der rutschige Belag, nasse Ringe und eine fehlende Überdachung im Stadion machten den Athleten das Leben schwer. Erst am Nachmittag wurde es trockener, und ein toller Regenbogen erstrahlte schließlich über dem Unterseestadion.

Erfreulich war, dass es im Bezirk gelungen ist, dem Kampfrichtermangel gegenzusteuern, und die frisch ausgebildeten Kampfrichter sammelten beim landesoffenen Werfertag ihre ersten Erfahrungen, allerdings gleich unter schwierigen Bedingungen. Der Zeitplan konnte trotzdem eingehalten werden, allerdings fielen die Siegerehrungen dem Wetter zum Opfer.

Speerwerfer sorgten für die Highlights

Die Speerwerfer setzten die Glanzpunkte. Der Aktive Tom Bichsel (LG Radolfzell) schrammte mit 59,75m nur knapp an der 60-Meter-Marke vorbei, trotzdem zeigte er sich mit der Serie bei den schwierigen Windverhältnissen zufrieden. Der beste Versuch seines Bruders Ben wurde bei 43,75m gemessen.

Für den eigentlichen Hürdensprinter Elias Keller (TV Engen) waren in der U20 die 45,10m eine starke Weite und persönliche Bestleistung (PB). Zweiter wurde hier Aaron Küchler (TV Engen) mit 43,18m. Kaderathlet Lars Waitschull (TSV Aach-Linz, M15) erreichte ebenfalls PB mit 46,08m. Dritter wurde hier Phileas Fröde (TV Engen) mit 40,32m.

Auch Jakob Kresalek (M14, PTSV Konstanz) warf mit 40,68m eine sehr gute Weite. Der 13-jährige Valentin Lang von der LG Radolfzell warf starke 33,84m. Im Ballwurf gewann er ebenfalls. Er warf 43m und lag damit vor seinem Vereinskamerad Jona Bläs, der 40,50m erreichte.

Die Topleistung des Tages setzte der Schaffhausener Leon Grosshans (M15), der seinen 200g-Ball auf sage und schreibe 75m schoss und den Speer 45,78m weitwarf. Auch im Kugelstoßen (12,40m) zeigte er sein Wurftalent. Die beste Speerwerferin an diesem Tag war Esther Eydner (LG Radolfzell), die in der Aktivenklasse mit 28,00m knapp vor Eva Lotta Kautz (TV Konstanz, 27,80m) die Konkurrenz gewann.

Ben Bichsel (LG Radolfzell) siegte bei den Aktiven im Diskuswurf mit guten 32,64m und stieß die Kugel auf 11,03m. Maik-Leon Hoppe (M14, TV Engen) zeigte sich ebenfalls in bester Wurflaune. Die Kugel stieß er auf sehr gute 12,35m und im Diskuswurf holte er in seinem letzten nach vier ungültigen Versuchen zum großen Wurf auf die neue PB von 36,53m aus. Ein ebenfalls sehr guter Wurf auf 31,62m gelang Jakob Kresalek als Zweiter. Auch im Ballwurf gelang ihm ein toller Wurf nach konstanter Serie auf starke 68m. Fabien Braun (U18, TV Engen) siegte im Kugelstoßen überlegen mit 11,39m. (her)

