Leichtathletik: Für hohe Luftsprünge ist Aufwind gut. Das wissen nicht nur Stabhochspringer. Für den Aufwind in der Stabhochsprunggruppe sorgte das Trainings- und Wettkampfangebot des Regionalkaderstützpunkts Engen sowie die Motivation der 11-16-jährigen Athleten aus dem gesamten Bezirk, die dieses Angebot wahrnahmen und natürlich auch die Eltern, die die Athleten immer wieder bis zu 50km weit zum Training fahren mussten. Ein weiterer Teil des Aufwinds sind Ben Bichsel von der LG Radolfzell und Luzia Herzig vom TV Engen, die seit Jahren in der deutschen Spitze mitmischen und dem Nachwuchs zeigen, wohin es mit Ehrgeiz und hartem Training gehen kann.

Die Gruppe traf sich regelmäßig einmal in der Woche zum Techniktraining und nahm an zahlreichen Wettkämpfen teil. Zentrales Element war der Stabi-Cup, eine Wettkampfserie von vier Springen, je zwei in Engen und zwei in Leinfelden, wo zeitgleich die aktuelle Deutsche Meisterin, Anjuli Knäsche, die Nachwuchsgruppe leitet. Den Siegern, die Höhenmeter bei den Springen sammelten, winkten ansprechende Preise und jeder Teilnehmer bekam ein Veranstaltungs T-Shirt.

Alle Sportler begannen vor einem Jahr bei „Null“ und waren von Anfang an mit Feuereifer dabei. Aufwärmen, dehnen, Turnen auf der Matte, Kraft- und Stabilisationstraining, richtiger Griff am Stab, Koordinationen mit dem Stab, Kenntnis über die richtige Stabwahl, Vorbereitung zum Springen, richtige Anlauflänge, all das erlernten sie und das stand regelmäßig auf dem Programm.

Die Trainingsgruppe traf sich nach den Schulferien, um auf die erfolgreiche Saison zurückzublicken. Etliche Landesmeistertitel, Medaillen und gute Leistungen bei Sportfesten wurden errungen, Bestleistungen immer wieder verbessert und ein Blick in die Bestenlisten zeigt, dass die Gruppe hier sehr gut vertreten ist. Einig sind sich die Athleten darüber, weiter Stabhochsprung machen zu wollen. Der Spaß an der anspruchsvollen Disziplin steht im Vordergrund und erfreulich ist, dass alle beteiligten Vereine und Heimtrainer mitziehen und das Training ergänzen.

Nun bleibt zu hoffen, dass es weiter Rückenwind gibt und die spannende Disziplin Stabhochsprung auch im nächsten Jahr im Aufwind bleibt. Die Zeichen stehen gut und die Gruppe ist bereit für das Wintertraining. (her)