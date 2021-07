Vom 3. bis 8. August finden in Überlingen am Bodenseeufer zum neunten Mal die „Sparkasse Bodensee Beach Days“ statt. Etwa 250 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie große Zuschauertribünen verwandeln die Überlinger Zimmerwiese erneut in eine beeindruckende Beach-Arena am See.

An sechs Tagen erwarten die Zuschauer hochrangige Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann in den Beach-Sportarten Volleyball, Handball, Fußball und Tennis.

Stockach Tennis: Spitzenspieler treffen sich wieder in Stockach. Auch Merid Zahirovic ist dabei Das könnte Sie auch interessieren

Seit Jahren lockt das Event bei hervorragendem Sommerwetter und toller Beachatmosphäre viele Besucher nach Überlingen. „Aufgrund der Vorgaben des Hygiene- und Schutzkonzepts freuen wir uns, dass wir dieses Highlight auf der Zimmerwiese durchführen können“, sagt Markus Dufner von Veranstalter MCD Sportmarketing.

Sportliches Highlight der Veranstaltung ist am Wochenende vom 7. und 8. August der „Becker Kunststofftechnik Beach Cup“. Die besten Beachvolleyballer aus dem Ländle spielen dabei um die Baden-Württembergische Meisterschaft und werden ihr Können auf dem feinen Sand zeigen und um 1500 Euro Preisgeld sowie wichtige Punkte für die Deutsche Meisterschaft kämpfen.

Den Start machen am Samstag die Damen. Zwölf Teams starten ab 10 Uhr, das Finale ist um 19 Uhr. Am Sonntag stehen sich dann ab 10 Uhr ebenfalls zwölf Männer-Duos gegenüber. Auch hier haben starke Teams gemeldet.

Aber auch in den anderen Sportarten wird man spektakulären Beach-Sport erleben. Den Anfang macht der „Stadtwerk am See Beachsoccer Cup“ am Dienstag, 3. August. Vormittags findet ein Jugend-Camp statt, gefolgt von einem Junior Cup (keine Startgebühr), bevor um 16 Uhr Überlinger Firmen gegeneinander antreten.

Fußball SG Reichenau dreht Test-Spiel gegen den Nachwuchs des FC Radolfzell. Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Gespielt wird um einen Pokal und Sachpreise. Beim „Becker Kunststofftechnik Beachhandball Cup“ am 4. August stellen regionale Teams ihr Können unter Beweis.

Am 5. August ist der „Bodensee Therme Beachtennis Cup“. Ein deutsches Ranglistenturnier mit nationalen Topspielern und -spielerinnen. Unter anderem ist der mehrfache deutsche Meister und Nationalspieler Oliver Munz am Start. Beginn ist 10 Uhr auf der Überlinger Zimmerweise.

Tischtennis Gold und Bronze für Kay Stumper Das könnte Sie auch interessieren

Der „Sparkasse Bodensee Beachvolleyball Cup“ ist die Überlinger Stadtmeisterschaft. Hier haben am 6. August alle interessierten Überlinger die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. Hier stehen sich immer zwei Männer und eine Frau im Team gegenüber.

Gemeinsam mit dem TV Überlingen werden die einzelnen Veranstaltungstage umgesetzt. Speisen und Getränke werden täglich bis 23 Uhr angeboten. „Wir bedanken uns gerade in dieser Phase für die Unterstützung und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Veranstalter Markus Dufner.