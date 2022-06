Bahnradsport: „So ein Teilnehmerfeld hatten wir noch nie und werden es wohl so schnell auch nicht mehr bekommen!“, fasste Rainer Maier vom Organisationsteam der Radrennsport-Interessen-Gemeinschaft (RIG) Hegau die zwei Tage auf dem Singener Radoval zusammen. Rund 300 Sportler aus 31 Nationen hatten sich für das Pfingstwochenende in Singen angemeldet und während es sonst oft zu kurzfristigen Absagen kommt, durfte Maier schon am Samstag feststellen: „Fast alle sind auch da.“ Da eine Veranstaltung in Dublin ausfiel, die Asse auf der Bahn aber Punkte für ihr Ranking zur Qualifikation für Welt- oder Europameisterschaften benötigen, rückte auf einmal Singen in den Mittelpunkt des Interesses.

Der Samstag war zunächst geprägt von nahezu idealen Bedingungen. Nachdem es am Morgen noch geregnet hatte, war die Bahn bis zum ersten Start trocken und die Sonne schien, sodass die Rennen wie etwa für die Wertung der U19-Bundesliga oder die Omnium-Rennen über die Bühne gehen konnten und die Zuschauer packende Wettkämpfe in den unterschiedlichen Formen sahen. Das Madison-Rennen der Männer, in dem 14 Zweierteams mit dynamischen Wechseln über 36 Kilometer um den Sieg fahren, sollte dann am Abend der Höhepunkt des ersten Tages werden. Doch leider sorgte ein Fahrfehler mit einer Kettenreaktion für einen Unfall, in den sechs Fahrer verwickelt waren und der für eine längere Unterbrechung sorgte. Sogar ein Notarzt musste per Helikopter eingeflogen werden. Die drei etwas schwerer verletzten Fahrer konnten glücklicherweise aber schon am Sonntag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Am Sonntag war es dann die Gewitterneigung, die für Probleme und eine Reduzierung des Programms sorgte. So konnten das Omnium- und auch das Steher-Programm nicht ganz zu Ende gefahren werden. Auffallend war die Stimmung unter den Athleten, die trotz aller sportlichen Rivalität sehr freundschaftlich und entspannt war.

Das kleine ehrenamtlich agierende RIG-Organisationsteam war in den zwei Tagen und bereits im Vorfeld am Anschlag. Das dicht gedrängte Programm bedeutete einen hohen Aufwand, so dass die Singener hoffen,dass im kommenden Jahr wieder mehr Termine auf dem Rennkalender zu finden sind und sich das Geschehen etwas mehr verteilt.