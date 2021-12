Aufgrund der Kurzfristigkeit der Notverkündung durch die baden-württembergische Landesregierung und der damit verbundenen 2Gplus-Regel nicht nur für Zuschauer, sondern auch für alle beteiligten Sportler, Trainer, Schiedsrichter etc. sahen sich die drei Handballverbände in Baden-Württemberg dazu gezwungen, den Spielbetrieb bereits an diesem Wochenende auszusetzen. Dies gilt für alle Spielklassen der drei Verbände einschließlich der Baden-Württemberg-Oberliga abwärts, auch im Jugendbereich.

„Wir bedauern sehr, dass die Landesregierung so eine Entscheidung, die ab Samstag gilt, erst am Freitagabend fällt und kommuniziert.“ Franz Stehle, Vorsitzender des Handball-Bezirks Bodensee

Franz Stehle. | Bild: Waibel, Markus

„Wir bedauern sehr, dass die Landesregierung so eine Entscheidung, die ab Samstag gilt, erst am Freitagabend fällt und kommuniziert“, meint Franz Stehle, Vorsitzender des Handball-Bezirks Bodensee und Vorstandsmitglied des Südbadischen Handball-Verbandes. In der kommenden Woche beraten die Verbandsvertreter aus Südbaden, Württemberg und Baden, ob der Spielbetrieb am darauffolgenden Wochenende wieder aufgenommen oder eine Pause vorgezogen wird.