2. Bundesliga: Im Team der Volley YoungStars Friedrichshafen gab es am Freitag erneut positive Corona-Fälle. Die Verantwortlichen des Bundesstützpunkts Volleyball mussten deshalb das Spiel am Samstag gegen Mainz absagen.

Ursprünglich standen drei Heimspiele im Spielplan, am Freitag gegen den TSV Mimmenhausen, am Samstag gegen Mainz und am Sonntag gegen Schwaig. jetzt bleibt das Wochenende für die Häfler spielfrei.