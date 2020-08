von unserer Sportredaktion

Fußball, 2. Runde SBFV-Pokal: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – SpVgg F.A.L. 2:3 (1:2). – Bei sommerlichen Temperaturen waren beide Mannschaften zu Anfang darauf bedacht, Ballkontrolle auszuüben. Der Gast zeigte dabei aber die reiferere und durchdachtere Spielanlage.

Unglückliches Eigentor

Nach einem Distanzschuss konnte Nico Specker noch in der 15. Minute die erste gefährliche Aktion von F.A.L zur Ecke lenken. Den darauffolgenden Eckball beförderte dann Kalli Siebenrock zur Gäste-Führung unglücklich ins eigene Tor. Doch bereits vier Minuten später steckte Sammy Fischer auf Dennis Hiller durch, und dieser schloss zum 1:1 ab.

Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte Dennis Hiller durch die Beine von Torhüter Patrick Hummel (SpVgg F.A.L.). | Bild: Fischer, Eugen

FV kommt ins Spiel

Jetzt war der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler im Spiel. Einen gekonnten Abschluss von Fabian Roth konnte Torhüter Hummel zur Ecke lenken.

Video: Fischer, Eugen

In der 35. Minute zeigte Mark Burgenmeister seine ganze Klasse. Im Fallen zirkelte er über den herausstürmenden Specker den Ball zum 1:2 in die Maschen. Der Gast kontrollierte jetzt das Spiel.

Nachdem der Schiedsrichter eine strittige Elfmetersituation für die Heimmannschaft nicht ahndete, korrigierte er dies in der 55. Minute. Fabian Roth glich vom Punkt zum 2:2 aus.

Video: Fischer, Eugen

F.A.L war jedoch weiter die spielbestimmende Mannschaft. In der 75. Minute brachte Timo Senn den Gast mit einer tollen Aktion wieder in Front. Weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt.

Walbertsweiler Schlussoffensive

In der Schlussphase machte der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler nochmals richtig Druck. Ein Freistoß von Müller strich nur Millimeter am Tor vorbei. Am Schluss durfte der Gast über einen verdienten Sieg jubeln. Bester Mann auf dem Platz war Mark Burgenmeister, der in einigen Situationen seine Klasse unter Beweis stellte.

Tore: 0:1 (15.) Eigentor, 1:1 (20.) Hiller, 1:2 (35.) M. Burgenmeister, 2:2 (56.) Roth, 2:3 (75.) Senn. – SR: Weingarten. – Z: 310.