Leichtathletik: Bei den Bezirksmeisterschaften der U12 bis U16 im Singener Münchriedstadion zeigten zahlreiche Athleten Top-Leistungen, mit denen sie in Deutschland vorne mitmischen. Herausragender Athlet bei den M15 war Lars Waitschull (TSV Aach-Linz), der den Speer mit allen Würfen über 50 Meter und den Besten auf 55,36m schleuderte. Damit liegt er auf Platz zwei in Deutschland. Der Kaderathlet gewann zudem den Weitsprung mit 5,31m und im Kugelstoßen mit 12,88m. Stark auch Mika Kemper (TV Engen), der im Hochsprung mit 1,66m siegte und im Hürdenlauf mit 11,98 Sekunden seine Bestzeit deutlich verbesserte.

Bei den M14 zeigten Maik-Leon Hoppe (TV Engen) und Jakob Kresalek (PTSV Konstanz) ebenfalls starke Leistungen. Hoppe gewann in Bestzeit über 100m in 11,80 Sekunden vor Kresalek, der mit 12,20 Sekunden ebenfalls eine neue Bestmarke setzte. Hoppe verbesserte sich auf im 80m Hürdenlauf auf 11,94 Sekunden. Damit führt er die Deutsche Bestenliste an. Im Kugelstoßen siegte er mit 12,25m und Kresalek dominierte den Speerwurf mit 47,24m (Platz drei in Deutschland) und gewann im Hochsprung mit 1,58m.

Bei den Mädchen W14 ragte Elina Haghighat Panah (LG Radolfzell) heraus, die mit vier Siegen die meisten Titel holte. Über 80m Hürden kam sie nach 12,63 Sekunden ins Ziel. Sie gewann den Hochsprung mit 1,52m, den Weitsprung mit 4,87m und das Kugelstoßen mit 7,94m. Bei den Jungen M13 überraschte Sedric Saur (TV Engen) mit drei Siegen. Über 75m war er in 10,65 Sekunden der Schnellste vor Tim Scheuble (10,79 Sekunden) vom TSV Aach-Linz, über 80m Hürden gewann er in 10,69 Sekunden und im Weitsprung mit 4,70m. Valentin Lang (LG Radolfzell) gewann den Ballwurf mit 50m und das Kugelstoßen (7,76m).

Bei den zwölfjährigen Jungen ragte Dian Haghighat Panah mit zwei Siegen heraus. Im 60m Hürdenlauf (11,70 Sekunden) und im Hochsprung (1,26m) zeigte er die besten Leistungen. Julius Scherer (TSV Bodman) gewann im Ballwurf mit 37m. Ronja Svete (LG Radolfzell, W13) war die Schnellste über 75m in 10,70 Sekunden, vor Lena Kiefer (TSV Bodman, 10,74 Sekunden) und Dariah Shafeieva (TV Engen, 10,79 Sekunden). Kiefer hat die F-Kadernorm im Weitsprung mit starken 4,84m sicher. Bianca Bayha gewann über die 60m-Strecke in 10,81 Sekunden. Enya Minge (TV Engen) siegte im Ballwurf mit 39m.

Bei den W12 gewann Lotte Nagel (PTSV Konstanz) über 60m Hürden (11,24 Sekunden), im Hochsprung (1,34m) und im Ballwurf (31m). Jan Strittmatter (M11, LG Radolfzell) war über 50m in 7,87 Sekunden und über 800m in 2:59,87 Minuten der Schnellste, im Hochsprung (1,30m) und im Weitsprung (4,24m) siegte er auch.

Bei den M10 gewann Mika Minge (TV Engen) über 50m in 8,45 Sekunden knapp vor Peter Kresalek (PTSV Konstanz, 8,46 Sekunden) und auch über 800m hatte Minge die Nase in 3:00,41 Minuten vorne. Kresalek gewann den Hochsprung (1,14m) und im Weitsprung mit 3,82m sowie im Ballwurf mit 32,50m. Bei den Mädchen W11 wechselten sich Marlene Lang (LG Radolfzell) und Marie-Kristina Maier (TSV Bodman) mit den Siegen ab. Maier gewann über 50m 7,72 Sekunden knapp vor Lang, genauso wie im Weitsprung. Ihr Vorsprung war bei 3,87m 6 Zentimeter vor Lang, die ihrerseits über 800m (2:44,08 Minuten) knapp vor Maier (2:44,30 Minuten) lag.

Bei den jüngsten Mädchen W10 dominierte Lucy Nagel (PTSV Konstanz) über 800m in 3:04,26 Minuten und im Weitsprung mit 3,57m. Den Ball warf sie mit 26,50m gleich weit wie Siegerin Nele Schumacher (TuS Steißlingen). (her)