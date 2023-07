Es war fast schon ein Sommermärchen, dass die Steißlinger Tom und Ben Bichsel, die für die LG Radolfzell starten, gemeinsam nach Göttingen zum Saisonhöhepunkt, zur Deutschen U-23-Meisterschaft, reisen durften.

In letzter Minute hatte Ben im Stabhochsprung noch die Qualifikation im letzten Versuch geschafft. Und dort haben die beiden ihrer Trainerin und Mutter Martina Bichsel sowie der ganzen Familie mit ihrem Abschneiden eine große Freude bereitet und ihren Auftritt definitiv gerechtfertigt.

Zunächst übersprang Ben im zweiten Versuch 4,90m und scheiterte nur knapp an den magischen fünf Metern. Damit zeigte er, dass er mit den besten Nachwuchsspringern in Deutschland mithalten kann.

Kurz darauf startete der ältere Bruder Tom im Speerwurf und warf wie auch schon in den Monaten davor sicher drei Würfe weit über 65m. Der weiteste wurde mit 67,26m gemessen. Das bedeutete sogar Platz vier, über den sich der ganze mitgereiste Anhang freute.

Die beiden erfolgreichen Brüder, die im Geburtsjahrgang zwei Jahre auseinanderliegen, starten dieses Jahr in der gleichen Altersklasse, da die U23 über drei Jahre geht. Sie haben diese Chance optimal genutzt, um gemeinsam diesen Höhepunkt zu erleben und zu genießen. Und das Beste: Die Leistungskurve zeigt weiter nach oben.

Weitere Athleten im Einsatz

Bei diesen Meisterschaften startete mit Felix Doll, der für den TV Engen an den Start ging, ein Sportler, der in Schaffhausen trainiert, über 110m Hürden. Er schöpfte seine Möglichkeiten ebenfalls optimal aus und schaffte im Vorlauf in 14,81 Sekunden die Endlaufteilnahme. Im Finale wurde er Siebter in 14,93 Sekunden und erreichte damit eine hervorragende Zeit und einen tollen Erfolg.

Mit Robert Fülle startete ein ehemaliger Athlet der LG Radolfzell über seine Spezialstrecke, die 1500m. Er qualifizierte sich in 3:56,27 Minuten für das Finale und konnte dort seine Zeit noch auf 3:55,25 Minuten verbessern. Er belegte einen hervorragenden fünften Platz.