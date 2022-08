von unserer Sportredaktion

Handball: Mit dem TSV Haunstetten, TV Nellingen und HCD Gröbenzell sowie der TSG Eddersheim, HSG Freiburg und SG Kappelwindeck/Steinbach kamen fast alle Spitzenteams der letztjährigen Drittligasaison an den Bodensee. Das Teilnehmerfeld wurde durch den HSC Kreuzlingen aus der höchsten Schweizer Liga komplettiert. Durch diese Konstellation entwickelten sich ausgeglichene und spannende Partien, ohne dass es einen wirklichen Favoriten auf den Turniersieg gab.

Die Allensbacherinnen verloren ihr Auftaktspiel gegen den HSC Kreuzlingen knapp mit 17:18. In der zweiten Partie gegen den direkten Ligakonkurrenten und letztjährigen Meister der Südstaffel HCD Gröbenzell zeigte das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz dann seine stärkste Turnierleistung und siegte mit 19:15. Da Gröbenzell das erste Spiel gegen den späteren Turniersieger, die SG Kappelwindeck/Steinbach, gewann und der letztjährige Vizemeister der Südwest-Staffel wiederum den HSC Kreuzlingen besiegen konnten, hatten alle vier Teams der Gruppe B 2:2 Punkte auf dem Konto. Der SVA konnte am Folgetag nicht an die gute Leistung anknüpfen und verlor das dritte Gruppenspiel gegen die Kappelwindeck/Steinbach mit 20:25. Am Ende erreichten die Handballerinnen vom Bodensee damit das Spiel um Platz fünf, das mit 27:16 gegen den TV Nellingen gewonnen wurde.

In der Gruppe A setzte sich der TSV Haunstetten souverän mit drei Siegen vor der HSG Freiburg als Erstplatzierter durch. Dritter wurde der TV Nellingen und vierter die TSG Eddersheim. Auch die Finalspiele waren hochklassig. Im Spiel um Platz drei setzte sich die HSG Freiburg gegen den HSC Kreuzlingen erst im Siebenmeterwerfen durch. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit, die SG Kappelwindeck/Steinbach besiegte den TSV Haunstetten mit 23:13. „Wir haben an den drei Turniertagen wieder beste Werbung für den Handballsport machen können“, freut sich der Vorstand des Handball-Sportmanagement Allensbach, Andreas Spiegel, und ergänzt: „So ein Turnier ist nur möglich durch ein hohes ehrenamtliches Engagement. Dafür bedanken wir uns bei allen!“

Was die Leistung des eigenen Teams angeht, sah der Sportliche Leiter schon viel Gutes, aber auch noch Optimierungspotenzial. „Wir haben vier Neuzugänge und der Altersschnitt des Teams ist noch mal jünger als in der Vorsaison. Da fehlt aktuell natürlich noch die Konstanz im Spiel.“ Bis zum Saisonstart am Sonntag, 11. September, will der SV Allensbach daran arbeiten, um gegen den TV Nellingen einen erfolgreichen Auftakt zu feiern. (asp)