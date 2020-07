Nach mehreren Monaten mit geschlossenen Schulen und Kitas und dem danach folgenden Unterricht in Kleingruppen beginnt nun mit den in anderen Jahren sehnsüchtig erwarteten Sommerferien erneut eine Phase, in der Eltern überlegen müssen, wie sie ihren Nachwuchs sinnvoll beschäftigen.

Eine gute Alternative bieten dabei viele Sportvereine, die aktive Feriencamps anbieten. Allerdings haben hier einige Clubs bereits vor den Corona-Auflagen resigniert und setzen in diesem Jahr aus.

Nicht so auf der Talwiese im Hegau, wo unter der Leitung des Oberliga­trainers des 1. FC Rielasingen-Arlen, Michael Schilling, Anfang August ein Fußball-Camp angeboten wird. Weitere Informationen über Termine und Anmeldung gibt es unter www.bodensee-fussballakademie.de

Der Handball steht dagegen im Mittelpunkt des Camps beim SV Allensbach, ebenfalls zu Beginn der Sommerferien. Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2009 bis 2012 können daran teilnehmen. Informationen und das Anmeldeformular gibt es auch hier im Internet: www.sva-handball.de

Gegen Ende der Schulferien bietet auch die HSG Konstanz ein fünftägiges „Entdecker-Camp“ an, bei dem auch Spieler der Zweitligamannschaft jungen Talenten beim „Entdecken“ des Handballsports helfen. Informationen unter: www.hsgkonstanz.de

Der Basketball steht vom 10. bis zum 14. August in der Konstanzer Uni-Sporthalle im Mittelpunkt. Die Basketball-Abteilung des TV Konstanz bietet hier ein Programm für Mädchen und Jungs im Alter von 8 bis 16 Jahren. (www.basketball-konstanz.de)

Sportlich vielseitig geht es bei den Sport-Kinderferienbetreuungen des TV Konstanz zu. Hier werden zwei Wochen angeboten – zu Beginn und gegen Ende der Ferien. Infos über www.tv-konstanz.de oder auf der Geschäftsstelle des TV Konstanz in der Schänzlehalle.

Lange warten sollte man mit der Anmeldung der Kids aber nicht: Einige Camps, wie beispielsweise das der SG Dettingen-Dingelsdorf, sind schon ausgebucht.